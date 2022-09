Lesestadt Oberhausen: Vorlesefest von Kita bis Seniorenheim

Lese-Liebhaber plus Maskottchen (v.li.): Diana Bengel (Stadtbibliothek), David Nethen (Bildungsbüro), Petra Salewsky (Integrationszentrum), Wilhelm Kurze, (Literarische Gesellschaft), Anna Derichs (Stadtbibliothek) und Oberbürgermeister Daniel Schranz.

Oberhausen. „Frieden – Liebe – Hoffnung“ lautet das Motto für den Beitrag zum bundesweiten Vorlesetag am 18. November: Teilnehmer in vielen Sprachen gesucht.

„Glaube Liebe Hoffnung“, der von seinem Autor Ödön von Horvàth so genannte „Totentanz“, war eine bemerkenswerte Inszenierung von Florian Fiedler für die jäh verkürzte Theaterspielzeit 2019/20. Die Lesestadt Oberhausen hat den längst ein Eigenleben führenden Titel nun zeitgemäß variiert – zu „Frieden – Liebe – Hoffnung.“

Ihren Aktionstag terminiert die „Lesestadt Oberhausen“ traditionsbewusst am bundesweiten Vorlesetag, seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest, das stets am dritten Freitag im November ausgerufen wird. Für Freitag, 18. November 2022, also gilt das diesjährige Motto der „Lesestadt Oberhausen“, zu der Oberbürgermeister Daniel Schranz und Verleger Wilhelm Kurze als Vorsitzender der Literarischen Gesellschaft gemeinsam aufrufen, lautet: „Frieden – Liebe – Hoffnung“.

Wo gibt’s Hoffnungsvolles in der Literatur?

Ganz bewusst hat sich der Arbeitskreis Lesestadt für dieses sehr vielfältige Thema entschieden. Der Krieg in der Ukraine lässt das Thema Frieden auf der Welt wieder stark in den Blick rücken und hierzu möchte animiert werden, zu diesem Thema zu lesen und sich auszutauschen. Das große Thema Liebe ist und bleibt natürlich unglaublich wichtig. Die Hoffnung schließlich steht über allem – Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf ein Leben voller Liebe – wo und wie ist Hoffnungsvolles in der Literatur zu finden?

Die Lesestadt Oberhausen ruft alle Bildungs- und Kultureinrichtungen, die Kindertagesstätten, die Schulen, Ausbildungsbetriebe, Glaubensgemeinschaften, Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren und alle, die sich für das Lesen und Vorlesen engagieren wollen, zur Teilnahme auf. Ganz besonders freuen sich die Veranstalter über mehrsprachige Lesungen.

Informationen zur Anmeldung gibt’s online unter oberhausen.de/lesestadt. Die zentrale Anmelde- und Info-Anschrift lautet Stadtbibliothek Oberhausen, Anna Derichs, Langemarkstraße 19 bis 21 in 46045 Oberhausen, 0208 825 3016, per E-Mail an lesestadt@oberhausen.de

