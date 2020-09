Lesestadt Oberhausen braucht die Flügel der Fantasie

Oberhausen. Bis zum Termin 20. November ist noch offen, wie sich Lesungen fürs junge Publikum gestalten lassen. Dennoch bitten die Macher um Anmeldungen.

Als Schirmherr der Initiative „Lesen erleben“ weiß Oberbürgermeister Daniel Schranz, dass in Zeiten der Pandemie Fantasie und Lesen an Bedeutung gewinnen: Der Arbeitskreis „Lesen erleben“ habe das diesjährige Motto „Fantasie verleiht Flügel“ für die Lesestadt Oberhausen sehr bewusst gewählt.

Feste, die man besuchte, Reisen, die man sonst selbstverständlich unternahm, sind plötzlich nicht möglich. Während langer Wochen galt das auch für alltägliche Abläufe wie Kita- und Schulbesuch oder die Arbeit am Arbeitsplatz, Treffen mit Freunden oder Sport gemeinsam mit anderen. Viele Menschen fühlten sich isoliert: Die Fantasie und das Lesen waren in dieser Zeit besonders wichtig und sind es weiter.

Nicht digital, sondern zum Anfassen, Blättern und unter der Decke Schmökern: Lesestoff für den Nachwuchs aus der Osterfelder Bibliothek. Foto: Stadt Oberhausen

Der Vorlesetag fällt in diesem Jahr auf Freitag, 20. November. Wie jedes Jahr sind Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Vereine und Einzelpersonen aufgerufen, Lesungen anzubieten und zu besuchen. „Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir zwar nicht, unter welchen Bedingungen sie stattfinden können“, so Daniel Schranz, „aber wichtig ist, Leseförderung sowie alle weiteren Kulturangebote aufrechtzuerhalten, so weit das möglich ist“.

Digitale Medien gewinnen an Bedeutung

Wilhelm Kurze von der Literarischen Gesellschaft meint, dass digitale Medien durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen haben. Das zeige sich auch an der Vielzahl von Lesungen, die im Internet zu finden sind. Selbst den bundesweiten Vorlesewettbewerb, ausgerichtet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, gab’s in diesem Jahr in digitaler Form.

Auch die Lesestadt Oberhausen wagt einen Sprung ins Digitale und präsentiert einen von Kulturagent Jens Niemeier produzierten Trailer zum Motto „Fantasie verleiht Flügel“ online auf oberhausen.de. „Viel Fantasie“ verlange auch die Organisation von Lesungen unter den Bedingungen der Pandemie, so Wilhelm Kurze.

Diana Bengel von der Stadtbibliothek wies auf die Literaturlisten hin, die zum diesjährigen Motto zusammengestellt wurden und allen, die eine Lesung vorbereiten möchten, online zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird die Stadtbibliothek neben diversen Lesungen auch kleine kreative Tipps und Aktionen vorbereiten und diese auf digitalem Weg zur Verfügung stellen.

Desbina Kallinikidou vom Büro für Interkultur kündigte an, dass auch in diesem Jahr wieder der Oberbürgermeister, seine Stellvertreter, der Kulturdezernent und andere Mitglieder der Verwaltungsspitze vor jungem Publikum lesen werden. Mit Kulturagent Jens Niemeier wird an einer Überraschung zum Lesetag 2020 gearbeitet.