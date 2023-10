„Lesestadt Oberhausen“: Bestseller-Autor liest aus Thriller

Bestseller-Thriller-Autor Max Bentow liest in der Oberhausener Stadtbibliothek.

Oberhausen. Am 17. November feiert Oberhausen wieder die Lust am Lesen. Hierzu konnte ein besonderer Gast gewonnen werden.

Max Bentow gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Thriller-Autoren. Die Werke des Berliners erreichen stets Top-Platzierungen in der „Spiegel“-Bestsellerliste. Am Freitag, 17. November 2023, können Besucherinnen und Besucher des Aktionstags „Oberhausen Lesestadt“ den Schriftsteller bei einer Lesung in der Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Haus, Langemarkstraße 19-21, erleben.

Bentow, der zunächst als Schauspieler und Dramatiker tätig war, wird aus seinem kürzlich erschienenen Psychothriller „Engelsmädchen“ vorlesen. Bei dem Roman handelt es sich um den elften Teil der Reihe um Hauptkommissar Nils Trojan. Seinen ersten Roman, „Der Federmann“, veröffentlichte Bentow 2011.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr und ist kostenfrei. Eine Anmeldung per Mail an stadtbibliothek@oberhausen.de ist wegen begrenzter Plätze allerdings erforderlich.

Das diesjährige Motto des Aktionstags „Oberhausen Lesestadt“ lautet „Das Theater mit dem Lesen“. Er findet am bundesweiten Vorlesetag statt. Alle weitere Informationen zur Anmeldung erhalten Interessierte im Internet unter oberhausen.de/lesestadt. Die zentrale Anmelde- und Info-Anschrift lautet: Stadtbibliothek Oberhausen, Anna Derichs, Langemarkstraße 19-21, 46045 Oberhausen, 0208 - 8253 016, E-Mail: lesestadt@oberhausen.de.

