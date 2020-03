Corona Leserin spendet Urlaubsgeld an in Not geratenes Friedensdorf

Oberhausen/Repelen Wegen der Coronakrise brechen die Spenden des Friedensdorfes in Oberhausen ein. Eine 80-Jährige aus Repelen hilft mit einer rührenden Idee.

Das Oberhausener Friedensdorf bekommt Unterstützung vom Niederrhein. Unser Bericht "Friedensdorf bangt um Existenz" hat auch Leser im Moerser Ortsteil Repelen erreicht. "Und besorgt", wie uns Hanne Tervoort am Telefon erzählt. In Repelen fühlten sich viele Bürger dem Friedensdorf verbunden, immer wieder habe es in der Vergangenheit Basare oder Märkte zu Gunsten des Friedensdorfes gegeben. "Das darf nicht einbrechen", sagt Hanne Tervoort - und berichtet von einer rührenden Idee.

Im vergangenen Jahr hat Hanne Tervoort ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie hat eine Spendenbox aufgestellt; von dem Geld wollte sie eine Reise unternehmen: "Ich wollte so gerne auf den Spuren Mozarts wandeln." Doch die 300 Euro, die für diesen Zweck zusammengekommen sind, sollen nun ans Friedensdorf gehen.

Vor wenigen Tagen hatte das Friedensdorf Alarm geschlagen. Die Coronakrise gefährdet nicht nur Auslandseinsätze, etwa in Usbekistan und Angola, sondern auch die Existenz der Einrichtung mit Sitz in Dinslaken und dem Dorf in Oberhausen. Die Hilfsorganisation, die Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Behandlung nach Deutschland holt, finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden. Die brechen in Zeiten der Corona-Krise ein. Die Intershops des Friedensdorfes dürfen nicht öffnen, die Einnahmen brechen ein.