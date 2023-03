Legoland Oberhausen: Zwölf Modellbauer bekommen Jahreskarte

Oberhausen. Bei einem Wettbewerb im Legoland Discovery Centre haben 100 Kinder mitgemacht. Zwölf davon dürfen sich jetzt über freien Eintritt freuen.

Kreativ werden konnten kleine Modellbauerinnen und -bauer beim Lego-Wettbewerb in Oberhausen. 100 Kinder haben sich beworben. Zwölf von ihnen haben gewonnen und sind nun Teil der „Creative Crew“ des Legoland Discovery Centers. Das heißt: Sie bekommen eine Jahreskarte für sich und eine Begleitperson. Doch das Lego-Bau-Casting war nicht der einzige Höhepunkt im März. Legoland hat außerdem seinen Geburtstag gefeiert.

Doch zuvor kamen sechs- bis elfjährige Fans zusammen und bauten am 11. März zunächst eine Giraffe aus Legosteinen – das Wahrzeichen des Centers. Für die Jury sei es gar nicht so einfach gewesen zu entscheiden, wer in die finale Runde kommt, berichtet die Pressestelle. In dieser standen die 18 jungen Finalistinnen und Finalisten dann vor der Aufgabe, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit überzeugendem Ergebnis: „Von einer Mininachbildung des Centres über Dinosaurier bis hin zu Dschungel Landschaften war alles mit dabei“, schreibt das Centre.

Die zwölf Gewinnerinnen und Gewinner gehören nun zur „Creative Crew“ und haben ein Jahr lang kostenlosen Eintritt ins Legoland. Foto: Legoland

Zehn Jahre gibt es das Lego Discovery Centre in Oberhausen bereits

Am Ende wurden zwölf Gewinnerinnen und Gewinner gekürt und gefeiert. Sie genießen nun ein Jahr lang freien Eintritt und nehmen an unterschiedlichen Aktionen teil. Ein Jahr lang Lego-Spaß.

Zehn Jahre gibt es das Legoland Discovery Centre neben dem Westfield Centro in Oberhausen bereits. Am 14. März wurde der Jahrestag mit Hunderten Ballons, Churros und vielen großen und kleinen Gästen begangen. Weitergefeiert wird am 31. März 2023 beim Erwachsenen-Fanabend, kündigt das Centre an.

