Legoland Oberhausen am Centro: Ein Abend nur für Erwachsene

Sich austoben wie die Kinder und dabei in Erinnerungen schwelgen dürfen Erwachsene bei einem speziellen Abend im Legoland Discovery Centre in Oberhausen.

Oberhausen. Die Lego-Bausteine lieben nicht nur Kinder. Ältere Fans des Spielzeugs können sich beim Erwachsenenabend im Oberhausener Legoland austoben.

Fans der kunterbunten Kult-Steckbausteine können sich diesen Termin im Kalender anstreichen: Am Freitag, 12. November öffnet das Legoland Discovery Centre am Centro seine Türen nach langer Pause wieder für einen Abend ausschließlich für Lego-Freunde über 18 Jahren.

Der Erwachsenen-Fanabend im Indoorspielplatz bietet ein extra auf die großen Gäste angepasstes Programm mit Sektempfang und Bau-Herausforderungen.

Eine gute Gelegenheit für ältere Fans der bunten Plastikklötze, die an den normalen Öffnungstagen des Oberhausener Legolandes nicht ohne Kind in die Spielzeughalle dürfen. Der britische Legoland-Betreiber, die Merlin Entertainment Group, begründet diese Richtlinie vor Jahren so: Besonders Kinder zwischen drei und zehn Jahren sollen im Legoland am Centro ohne Einschränkungen spielen und Spaß haben können. Die Kids hätten ohne diese Erwachsenen-Verbots-Regelung dann nicht mehr genug Raum zum Spielen, hieß es.

Am Nur-für-Erwachsene-Abend können die älteren Lego-Fans ganz in Ruhe ohne Kindergeschrei alle Spiel- und Baubereiche auf eigene Faust erkunden, versprechen die Legoland-Organisatoren. Hierzu zählen unter anderem das Miniland, in dem bekannte Sehenswürdigkeiten aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland im Miniaturmaßstab zu bestaunen sind, und das 4D-Kino, in dem es regnet, stürmt und schneit. In den unterschiedlichen Themenwelten können die Erwachsenen ihrer Kreativität freien Lauf lassen – und wieder einmal Kind sein.

Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr. Tickets zum Preis von 18,50 Euro sind ausschließlich online erhältlich. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Hygienekonzept und Tickets gibt es auf www.LEGOLANDDiscoveryCentre.de/Oberhausen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen