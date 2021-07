Lego-Spielen ist Pflicht: Modellbauchef kommt aus Oberhausen

Hier bringt er das BVB-Stadion in Ordnung: Tarik Imider in Aktion.

Oberhausen. Sind alle Steine richtig gesetzt? Fehlt noch etwas am Modell? Mit Bausteinen hat es ein Oberhausener Meister täglich in seinem neuen Job zu tun.

Mit Lego spielen – und das als festen Job? Davon träumen viele Kinder. Für einen Oberhausener ist dieser Traum jetzt wahr geworden.

Seit dem 1. Juli ist der Oberhausener Tarik Imider der neue Meistermodellbauer im Legoland Discovery Centre in der Neuen Mitte Oberhausen. Das berichtet das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung. In seinem neuen Job warten danach viele unterschiedliche Aufgaben auf den 34-Jährigen, Von der Bestellung der Bausteine über die Entwicklung neuer Modelle bis hin zu Reparaturarbeiten sei alles dabei, heißt es.

Täglich in der Ausstellung präsent

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Besucherbetreuer stehe der Oberhausener zudem den großen und kleinen Baustein-Fans mit Rat und Tat zur Seite. Da der Modellbauchef täglich Aufgaben in der Ausstellung zu erledigen hat, haben Besucherinnen und Besucher regelmäßig die Chance, ihn persönlich zu treffen.

