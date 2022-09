Laubkörbe in Oberhausen: Das sind die Regeln fürs Befüllen

Oberhausen. In Oberhausen gibt es in diesem Herbst mehr Laubkörbe für die Entsorgung der herbstlichen Blätter. Doch nicht jeder Anwohner befüllt sie richtig.

Die Oberhausener Wirtschaftsbetriebe (WBO) stellen in diesem Herbst mehr Laubkörbe als bislang zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können darin das anfallende Straßenlaub entsorgen. Es gibt allerdings klare Regeln.

Die Körbe seien ausschließlich für loses Laub gedacht. Darauf weisen die Wirtschaftsbetriebe in einer aktuellen Mitteilung hin. Laub- oder Plastiksäcke dürfen in den Körben nicht entsorgt werden. Denn dann können die Saug-Fahrzeuge der WBO die Körbe nicht leeren.

Säcke bitte neben die Körbe stellen

Seit dem vergangenen Montag werden die zusätzlichen Laubkörbe bereits aufgestellt. Und einige Bürgerinnen und Bürger nutzen sie bereits rege – einige ordnungsgemäß, einige aber auch nicht. „Wir stellen bereits jetzt vermehrt fest, dass immer wieder Säcke mit Laub in den Körben landen“, sagt Arndt Mothes, WBO Betriebsleiter des Bereichs Entsorgung. Er rät: „Wenn jemand Laub in Säcken sammelt, dann sollen diese einfach neben die Laubkörbe gestellt werden und nicht hinein.“ Das Laub in Säcken holt die WBO wie jedes Jahr an den vier zusätzlichen Laub-Samstagen ab.

