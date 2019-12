Oberhausen. Schöne Bescherung im Advent: Die Folkband „Lapplaender“ gastiert am Samstag, 7. Dezember, in der Kirche an der Kempkenstraße.

„Lapplaender“ bringen Folkmusik nach Schmachtendorf

Irisches Blut, skandinavische Wurzeln und jede Menge Leidenschaft. All dies vereint die aus Oberhausen stammende Folkband „Lapplaender“. Am Samstag, 7. Dezember, ist die Formation um 19 Uhr in der Kirche an der Kempkenstraße in Schmachtendorf zu sehen.

Vertraute Geselligkeit mit Fans und Freunden

Seit vier Jahren geht nun schon die Reise von Crisso (Gesang & Horn), Chris (Gitarre, Bassdrum), Marcel (Cister & Tagelharpa) und Monti (Piano & Akkordeon) über die Pubs und Bühnen Nordrhein-Westfalens – ständig auf der Suche nach Momenten der vertrauten Geselligkeit und des heiteren Zusammenkommens mit Fans und Freunden.

Im Laufe der Zeit haben „Lapplaender“ einen innovativen Sound aus irischen und skandinavischen Stücken entstehen lassen. Altbewährte Traditionals sowie eigenkomponierte Songs und Tunes dürfen bei einem Konzert dieser Folkband genauso wenig fehlen wie das stimmungsvolle und selbstironische Miteinander auf der Bühne. Dass hierbei kein Auge und keine Kehle trocken bleiben, liegt auf der Hand.

Getränke und Currywurst vom Wunschcafé

Am Konzertabend gibt es in der Kirche ausschließlich Stehplätze. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 12,50 Euro. Getränke und Currywurst hält das Team vom Wunschcafé bereit. Tickets zu 12,50 Euro online unter www.kirche-schmachtendorf.de und www.rheinruhrticket.de.

Vorverkauf auch im Wunschcafé im alten Pfarrhaus neben der Kirche, Kempkenstr. 43 und bei Tabakwaren Brinkmann, Dudelerstraße 7 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von rheinruhrticket.