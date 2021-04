Lange Wartezeit bei Kfz-Zulassung? ADAC bietet Alternative

Oberhausen. Wer bei der Kfz-Zulassungsstelle in Oberhausen zu lange warten muss, kann sein Glück auch beim ADAC versuchen. Was es dabei zu beachten gilt.

Wer in der Corona-Pandemie ein Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt zulassen will, muss unter Umständen lange warten. Gerade die Zulassungsstelle in Oberhausen stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik, viele Betroffene haben sich über die langen Wartezeiten beschwert. Der ADAC macht nun auf eine alternative Möglichkeit aufmerksam, sein Fahrzeug zuzulassen.

Für seine Mitglieder bietet der Automobilclub auch am Standort in Oberhausen an der Lessingstraße 2 einen Zulassungsservice für Privatfahrzeuge an. Dafür muss zunächst online oder telefonisch ein Termin vereinbart werden: termin.adac-nordrhein.de, 0221-47 27 11 55. Per E-Mail erhalten die Mitglieder dann vorab die Unterlagen für den Zulassungsservice.

Kooperation mit TÜV Rheinland

Vor Ort sammeln Mitarbeiter des TÜV Rheinland die ausgefüllten Formulare ein und bearbeiten sie. Sobald die Zulassungspapiere und Kennzeichen wieder zur Abholung beim ADAC bereit liegen, werden die Mitglieder telefonisch benachrichtigt.

Der ADAC-Service kostet fünf Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Zulassung und für die Dienstleistung der TÜV Rheinland Plus GmbH. Auch Neuzulassungen, Um- und Abmeldung, Umkennzeichnung bei Verlust oder Diebstahl, eine Adressänderung des Fahrzeughalters oder die Kurzzeitzulassung eines Fahrzeugs sind über den Service des ADAC Nordrhein möglich.