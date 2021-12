Landtagswahl: Zimkeit mit 98 Prozent als Kandidat gewählt

Oberhausen / Dinslaken. Der Oberhausener Stefan Zimkeit ist der SPD-Direktkandidat für Sterkrade/Dinslaken bei den kommenden Landtagswahlen im Mai 2022.

Stefan Zimkeit ist erneut als Landtagskandidat für den Wahlkreis Sterkrade/Dinslaken aufgestellt worden.

Bei der SPD-Wahlkreisdelegiertenversammlung in Dinslaken-Hiesfeld wurde er mit 98 Prozent Zustimmung gewählt. In seiner Rede vor den Delegierten äußerte der Abgeordnete den Wunsch, im Mai an Koalitionsverhandlungen auf Landesebene teilnehmen zu können.

„Wir haben eine realistische Chance an die erfolgreiche Koalitionsverhandlung in Berlin anknüpfen zu können“, blickt Zimkeit optimistisch auf die Landtagswahl im Mai 2022. „Wir müssen mehr für Chancengleichheit tun“, nannte der SPD-Politiker zugleich ein zentrales sozialdemokratisches Ziel. „Wir müssen die Kitas besser ausstatten, und wir müssen an den Schulen dafür sorgen, dass die während Corona entstandenen Bildungsrückstände aufgeholt werden können.“

Digitalisierung im Blick

Außerdem gehe es um die Digitalisierung der Schulen. „Wir müssen nicht nur bei der Technik an Tempo gewinnen, sondern insbesondere auch bei der Pädagogik“, so der Oberhausener. Hinzu komme die Notwendigkeit, in die Schulgebäude zu investieren und dabei das Programms „Gute Schule“ neu aufzulegen.

Bezahlbarer Wohnraum sei die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, nannte Zimkeit einen zweiten Themenschwerpunkt. „Wir haben mit der neuen Bundesregierung einen guten Partner.“ Hier müsse das Land anknüpfen: „Wir brauchen eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft.“

Handlungsfähige Städte und eine Lösung für die Altschuldenproblematik seien weitere dringende Herausforderungen, was besonderes für Oberhausen gelte. „Es darf nicht sein, dass sich das dafür zuständige Land hinter dem Bund versteckt.“

