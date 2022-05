Landtagswahl 2022 in Oberhausen: Die wichtigsten Fakten

Oberhausen. Am Sonntag, 15. Mai 2022, sind Landtagswahlen in NRW. In Oberhausen entscheiden fast 147.000 Wahlberechtigte über die künftige NRW-Regierung mit.

Welche Kandidaten stellen sich bei der Landtagswahl 2022 in Oberhausen zur Wahl?

2022 in zur Wahl? Wie sehen die Ergebnisse in Oberhausen im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2017 aus?

2017 aus? Informationen rund um die Landtagswahl in Oberhausen finden Sie in diesem Artikel:



Am Sonntag, 15. Mai 2022, entscheidet sich bei der NRW-Landtagswahl auch in Oberhausen, wer Nordrhein-Westfalen in den kommenden fünf Jahren regieren wird. Bei der Wahl zum 18. Landtag von NRW sind 13,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – darunter rund 786.000 Erstwählende.

Wahlberechtigt in Oberhausen sind alle deutschen Staatsbürger, die am Wahltag volljährig sind, ihren Hauptwohnsitz in der Stadt haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 2017 waren bei der Landtagswahl in Oberhausen zum Wahltermin am Sonntag, 14. Mai 2017, über 152.500 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, bei dieser Wahl im Mai 2022 werden es 146.700 sein. Das sind 1,11 Prozent aller Wahlberechtigten in NRW.

Landtagswahl in Oberhausen: Kandidaten und Ergebnisse für zwei Wahlkreise

Bei der Landtagswahl werden entweder direkt im jeweiligen Wahllokal oder per Briefwahl zwei Stimmen abgegeben, die Erst- und die Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, welche Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Landtag einziehen: Gewählt ist derjenige Kandidat, der die relative Mehrheit der Stimmen im Wahlbezirk holt. Die Zweitstimme zählt für die jeweiligen Parteien und bestimmt damit am Ende die Sitzverteilung im 18. NRW-Landtag. Gewählt werden die Landtags-Abgeordneten in NRW für fünf Jahre.

Wie ist die letzte Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen ausgegangen?

Die Wahl 2017 brachte der rot-grünen Landesregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) eine Niederlage ein. Es war Krafts zweite Amtszeit, die 2010 als erste Frau überhaupt nordrhein-westfälische Landeschefin wurde. Die CDU ging als Sieger hervor (33 Prozent, 72 Mandate) und bildet seitdem mit der FDP (12,6 Prozent, 28 Mandate) die Landesregierung.

Die Landesregierung verfügt aber nur über eine sehr knappe Mehrheit von nur einer Stimme: CDU und FDP kommen zusammen auf 100 der 199 Sitze. Der Ministerpräsident hieß bis Oktober 2021 Armin Laschet (CDU), bevor dieser in den Bundestag gewählt wurde. Sein Nachfolger ist Hendrik Wüst (CDU). Joachim Stamp von der FDP ist seit 2017 stellvertretender Ministerpräsident. In der Opposition sind die SPD (31,2 Prozent, 69 Sitze) und die Grünen (6,4 Prozent, 14 Sitze). Zudem zog die AfD (7,4 Prozent, 16 Sitze) zum ersten Mal ins Landesparlament ein, die es bei der Wahl 2012 noch nicht gab.

Diese Parteien kann man bei der Landtagswahl 2022 in Oberhausen wählen:

Zugelassen wurden vom Landeswahlausschuss insgesamt 29 Parteien zur Landtagswahl am 15. Mai 2022, die man mit der Zweitstimme wählen kann: CDU, SPD, FDP, AfD, Grüne, Die Linke, Piraten, Die PARTEI, Freie Wähler, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG), Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP, Volksabstimmung, MLPD, Die Violetten, Gesundheitsforschung, Zentrumspartei, DKP, dieBasis, Deutsche Sport Partei DSP, Die Urbane, LIEBE, neo, Die Humanisten, Partei des Fortschritts PdF, Lobbyisten für Kinder LfK, Tierschutzpartei, Team Todenhöfer und Volt.

Das Land NRW ist in 128 Wahlkreise eingeteilt. Zum ersten Mal in NRW errechnet sich die Verteilung der Wahlkreise nicht nach der Einwohnerzahl, sondern nach der Zahl der Wahlberechtigten. Das Landeswahlgesetz wurde dafür im Jahr 2020 geändert. In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter direkt gewählt (Erststimme). Die übrigen 53 Abgeordneten werden aus den Landeslisten der Parteien mit der Zweitstimme gewählt.

Die Stadt Oberhausen ist in zwei Wahlkreisen mit den Nummern 56 (Oberhausen I – hier: Alt-Oberhausen/Osterfeld) und 57 (Oberhausen II/Wesel I hier: Sterkrade/Dinslaken) aufgeteilt und stellt demnach zwei Direktkandidaten.

Als Direktkandidaten für die Landtagswahl 2022 in NRW gehen in Oberhausen diese Politikerinnen und Politiker ins Rennen:

Landtagswahl 2022 im Wahlkreis Oberhausen 56 (Oberhausen I – hier Alt-Oberhausen/Osterfeld):

Wilhelm Hausmann (CDU)

Sonja Bongers (SPD)

Marc-Oliver Hoff (FDP)

Wolfgang Kempkes (AfD)

Norbert Axt (Grüne)

Lühr Koch (Die Linke)

Karin Schäfer (Die Violetten)

Sonja Bongers ist Ratsfraktionsvorsitzende der SPD im Oberhausener Stadtrat und seit Mai 2017 Landtagsabgeordnete. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices



Der Wahlkreis 56 umfasst die Stadtbezirke Alt-Oberhausen und Osterfeld. Bei der Landtagswahl 2017 gab es hier 89.890 Wahlberechtigte, von denen 59,5 Prozent auch zur Wahl gegangen sind. Als Direktkandidatin wurde bei der Landtagswahl 2017 Sonja Bongers (SPD) gewählt, die zum ersten Mal in den Landtag einzog.

Der Oberhausener CDU-Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisverbandsvorsitzende Wilhelm Hausmann. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Bongers wurde mit 41,5 Prozent der Wähler (21.746) klar vor Wilhelm Hausmann (CDU) direkt gewählt, der nur 28,7 Prozent der Stimmen (15.028) auf sich vereinen konnte. Über die Landesliste seiner Partei zog Wilhelm Hausmann zwei Jahre später als Nachrücker trotzdem in den Landtag ein.

Landtagswahl 2022 im Wahlkreis Oberhausen 57 (Oberhausen II/Wesel I – hier Sterkrade/Dinslaken)

Simone-Tatjana Stehr (CDU)

Stefan Zimkeit (SPD)

Bettina Piechatzek (FDP)

Olaf Wilhelm (AfD)

Niklas Graf (Grüne)

Christian Rösen (Die Linke)

Raimund Runte (Die Violetten)

Ann-Katrin van Rompaey (Volt)

Der Oberhausener SPD-Politiker Stefan Zimkeit ist bereits seit 2010 im Landtag – und seit 2015 Sprecher der SPD-Landtagsfraktion im Haushalts- und Finanzausschuss. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices



Der Wahlkreis 57 umfasst den Oberhausener Stadtbezirk Sterkrade und die Stadt Dinslaken (Wesel I). Bei der Landtagswahl 2017 gab es hier über 115.100 Wahlberechtigte, von denen 66,9 Prozent auch zur Wahl gegangen sind.

Simone-Tatjana Stehr ist Ratsfraktionsvorsitzende der CDU im Oberhausener Stadtrat und tritt erneut im Wahlkreis Sterkrade/Dinslaken gegen Stefan Zimkeit von der SPD an. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Als Direktkandidat wurde bei der Landtagswahl 2017 Stefan Zimkeit (SPD) gewählt. Er wurde von 41,8 Prozent der Wähler (31.637) deutlich vor Simone-Tatjana Stehr (CDU) direkt gewählt, die nur 30,7 Prozent der Stimmen holte (23.260). Stehr ist heute CDU-Ratsfraktionschefin im Oberhausener Stadtrat.

Diese Politiker treten nochmals in Oberhausen an

In beiden Wahlkreisen treffen die Oberhausener Wählerinnen und Wähler also auf alte Bekannte. Schon 2017 traten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 56 (damals noch Wahlkreis 55, Oberhausen I – Alt-Oberhausen/Osterfeld) an: Sonja Bongers (SPD), Wilhelm Hausmann (CDU) und FDP-Ratsgruppenchef Marc Hoff (2017: 6,9 Prozent an Erststimmen, 3291 absolut). Und auch Wolfgang Kempkes, AfD-Fraktionsvorsitzender im Oberhausener Stadtrat, ist in diesem Jahr als Direktkandidat in diesem Wahlkreis wieder dabei, 2017 erreichte er mit 4910 Wählern immerhin 9,4 Prozent.

Im Wahlkreis 57 (damals noch Wahlkreis 56, Oberhausen II/Wesel I – Sterkrade/Dinslaken) stellten sich bereits 2017 diese Oberhausener Politiker zur Wahl: Stefan Zimkeit (SPD) und Simone-Tatjana Stehr (CDU). Norbert Axt von den Grünen trat damals im Wahlkreis Sterkrade/Dinslaken an, diesmal allerdings in Alt-Oberhausen/Osterfeld.

So sind die Oberhausener Politiker auf den Partei-Landeslisten für die Landtagswahl 2022 abgesichert

Wahlplakate von Wilhelm Hausmann und Sonja Bongers, Direktkandidaten für den Landtag im Wahlkreis Oberhausen I. Foto: mape / WAZ Oberhausen

Die Landeslisten der Parteien sind für all diejenigen Kandidaten wichtig, die es nicht schaffen, ihren Wahlkreis mit relativer Mehrheit zu gewinnen. Sie können dann immer noch über die Landesliste ihrer Partei, aufgestellt von einem Parteitag, in den Landtag einziehen. Auf der Landesliste ihrer Parteien haben die Oberhausener Politiker folgende Plätze errungen: Bei der CDU steht Wilhelm Hausmann auf Rang 24 und Simone-Tatjana Stehr auf Rang 55; bei der SPD taucht Sonja Bongers auf Platz 104 und Stefan Zimkeit auf Platz 127 auf – um in den Landtag einzuziehen, müssen also beide ihr Direktmandat im Wahlkreis holen.

Bei der FDP ist Marc Hoff auf Rang 34 der Partei-Landesliste; Bettina Piechatzek ist dort gar nicht erst zu erblicken. Bei den Grünen wurde Niklas Graf auf Platz 84 gewählt, Norbert Axt hat gar keinen Listenplatz gewollt. Bei den Linken sind weder Lühr Koch noch Christian Rösen auf der Landesliste platziert. Auch Olaf Wilhelm und Wolfgang Kempkes von der AfD tauchen auf der Landesliste ihrer Partei nicht auf.

So viele Wahllokale stellt die Stadt Oberhausen am Wahltag zur Verfügung

In Oberhausen werden am Wahltag 15. Mai 2022 exakt 143 Wahlräume für die Wahlberechtigten zur Verfügung stehen. Je Wahlraum wird ein Wahlvorstand mit acht Wahlhelfern benötigt, insgesamt sind deshalb 1144 Wahlhelfer erforderlich. Hier die Liste der Wahlräume für den Wahlkreis 56 Oberhausen I, hier die Liste der Wahlräume für den Wahlkreis 57 Oberhausen II/ Wesel I. Darüber hinaus richtet die Stadt Oberhausen 65 Briefwahlbezirke mit je sieben Wahlhelfern ein, schon hier sind also 455 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Zusätzlich stehen weitere Wahlhelfer für verschiedene Aufgaben bereit. Insgesamt werden, unter Berücksichtigung von möglichen Absagen, von der Stadt Oberhausen 2000 bis 2100 Wahlhelfende an diesem Wahltag beschäftigt. Wer sich noch als Wahlhelferin oder Wahlhelfer melden will, kann dies online erledigen auf der Webseite der Stadt Oberhausen.

Wann kann ich wählen gehen?

Wahlplakate von Simone-Tatjana Stehr (CDU) und Stefan Zimkeit (SPD) im Wahlkreis 57 (Sterkrade und Dinslaken (Wesel I). Foto: Mape

Die Stadt Oberhausen hat die Wahlbenachrichtigungen ab Donnerstag, 7. April 2022, verschickt. Damit können die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auch gleich wählen gehen. Sie können sich mit der Wahlbenachrichtigung, ihrem Personalausweis oder ihrem Reisepass in den Sofortwahlstellen einen Wahlschein ausstellen lassen und dort auch vor Ort wählen. Zur Landtagswahl NRW 2022 werden in allen drei Stadtbezirken Sofortwahlstellen eingerichtet. Natürlich ist aber auch der Antrag auf Briefwahlunterlagen möglich.

Hier kann man sofort wählen gehen für die Landtagswahl 2022 in Oberhausen:

Die Sofortwahlstellen sind ab Montag, 11. April, bis Freitag, 13. Mai 2022, geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten und Adressen der Sofortwahlstellen: Alt-Oberhausen: Danziger Straße 11-13, Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr (am 13. Mai 2022 bis 18 Uhr). Sterkrade: Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr (am 13. Mai 2022 bis 18 Uhr), Samstag von 10 bis 13 Uhr (bis einschließlich 7. Mai 2022), Osterfeld: Rathaus Osterfeld, Bottroper Straße 183, Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr (am 13. Mai 2022 bis 18 Uhr).

So läuft die Briefwahl der Landtagswahl 2022 in Oberhausen ab:

Um per Briefwahl wählen zu können, benötigt der Wähler Briefwahlunterlagen, die beim städtischen Fachbereich Wahlen beantragt werden können. Üblicherweise werden die Unterlagen mit dem Antrag angefordert, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist.

Der ausgefüllte und persönlich unterschriebene Antrag kann per Post (Stadt Oberhausen, Fachbereich Wahlen, Schwartzstraße 73, 46045 Oberhausen), per Fax (0208 825-3377) oder per E-Mail (briefwahl@oberhausen.de) an den Fachbereich Wahlen zurückgesendet werden oder in den Briefkasten des Fachbereichs Wahlen am Dienstgebäude Schwartzstraße 73, 46045 Oberhausen, eingeworfen werden. Eine formlose Antragstellung unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift und Wählerverzeichnisnummer (sofern zur Hand) der Antragsteller ist unter briefwahl@oberhausen.de möglich. Eine telefonische Antragstellung ist nicht umsetzbar.

So war das Ergebnis der Landtagswahl 2017 in Oberhausen

Betrachtet man die Wahlergebnisse der Wählerinnen und Wähler nur im Stadtgebiet Oberhausen, dann hat bei der Landtagswahl 2017die SPD die Wahl zwar gewonnen, aber deutliche Verluste im Vergleich zum NRW-Urnengang fünf Jahre zuvor hinnehmen müssen.

Den Sozialdemokraten gaben nach der Auszählung aller 172 Stimmbezirke 38,6 Prozent der Wähler ihre Zweitstimmen (2012: 51,2 Prozent). Für die CDU stimmten 26,4 Prozent (17,5 Prozent). Auf die FDP entfielen 8,6 Prozent (2012: 4,4 Prozent), auf die Grünen 4,2 Prozent (2012: 9,2 Prozent), auf die Linke 5,6 Prozent (2012: 3,2 Prozent). Die Piraten stürzten auf 1,1 Prozent (2012: 8,99 Prozent) ab, die AfD schaffte es auf Anhieb auf 10,97 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent und damit rund fünf Prozent über der Wahlbeteiligung bei der vergangenen Landtagswahl im Jahre 2012 (57,1 Prozent).

Die Direktmandate holten damals Sonja Bongers und Stefan Zimkeit (beide SPD). Zudem wird Oberhausen im heutigen Landtag noch durch den CDU-Landtagsabgeordneten und Oberhausener CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann und von dem SPD-Landtagsabgeordneten Frederick Cordes vertreten, der diesmal auf der Landesliste der SPD auf Platz 13 platziert ist.

Bei den Zweitstimmen gab es also im Detail dieses stadtweite Ergebnis bei der Landtagswahl 2017 für Oberhausen:

SPD: 38,6 Prozent

CDU: 26,4 Prozent

AfD: 10,97 Prozent

FDP: 8,6 Prozent

Die Linke: 5,6 Prozent

Grüne: 4,2 Prozent

Piraten: 1,1 Prozent

Die PARTEI: 0,7 Prozent

Tierschutzliste: 0,9 Prozent

NPD: 0,6 Prozent

Freie Wähler: 0,4 Prozent

BIG: 0,3 Prozent

Allianz Deutscher Demokraten: 0,2 Prozent

Die Violetten: 0,2 Prozent

V-Partei: 0,2 Prozent

REP: 0,1 Prozent

JED: 0,1 Prozent

MLPD: 0,1 Prozent

ÖDP: 0,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung der Landtagswahl lag in Oberhausen im Jahre 2017 mit 62,4 Prozent etwas niedriger als landesweit (65,2 Prozent). Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 betrug die Wahlbeteiligung in Oberhausen 71,8 Prozent, bei den Kommunalwahlen 2020 hingegen 41,4 Prozent.

