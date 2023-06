Lagerraum in Sterkrade: Storebox eröffnet neuen Standort

Das Unternehmen Storebox bietet in Oberhausen jetzt Lagerraum an zwei Standorten an.

Oberhausen. Wer sich von seinen alten Gegenständen nicht trennen möchte, kann sie in Lagerräumen unterbringen. In Sterkrade gibt es einen neuen Anbieter.

Alte Möbel mit besonderem Wert, geliebte Sammlungen oder große Sportsachen: Wenn das eigene Heim zu klein wird, kann man auf private Anbieter von Lagerräumen ausweichen. In Oberhausen-Sterkrade hat „Storebox“ einen neuen Standort eröffnet. In den Räumen an der Gartenstraße 46 können Bürgerinnen und Bürger ihre (alten) Sachen lagern.

Storebox ist nach eigenen Angaben lokaler Marktführer. Das österreichische Unternehmen verknüpft das Lagerraum-Angebot, das es mittlerweile in vielen Städten gibt, mit digitalen Mitteln: Interessierte können im Internet Lagerraum anmieten und erhalten einen Zugriffscode. Damit können sie das Fach oder die Tür öffnen. Der kleinste Lagerraum hat eine Größe von einem halben Quadratmeter und kostet 13,49 im Monat. Erhältlich sind auch Flächen ab neun Quadratmetern. Der Preis hierfür beginnt bei etwa 150 Euro im Monat.

Storebox hat in Oberhausen bereits einen Standort im Marienviertel an der Mülheimer Straße 47. Laut Homepage des Unternehmens eröffnet demnächst ein dritter Standort an der Stöckmannstraße 47 in Alt-Oberhausen.

Die Lagerräume sind laut Unternehmensangaben videoüberwacht und versichert. Storebox sieht sein Geschäftsmodell auch als Antwort auf knappen Wohnraum in Städten. Die Lagerräume würden aber auch von Unternehmen genutzt, beispielsweise damit Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen abholen können.

