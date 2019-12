Kurzfilm-Spaziergang durch die Oberhausener Innenstadt

Der Samstag war nicht nur der kürzeste Tag des Jahres, sondern auch der Internationale Kurzfilmtag. Aus diesem Anlass durften auch in der Kurzfilm-Hochburg Oberhausen Aktionen zum Thema nicht fehlen. Eine davon war am Nachmittag ein Spaziergang zu zwei Orten in der Innenstadt, an denen je zwei Kurzfilme vorgeführt wurden. Das Besondere daran: Die Auswahl aus dem Archiv der Kurzfilmtage hatten Schülerinnen und Schüler vom Elsa-Brändström- und vom Heinrich-Heine-Gymnasium getroffen.

Schüler Jarrell (11) hat sich am Samstag als Moderator des Kurzfilm-Spaziergangs betätigt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Und zwar schon in den Herbstferien. „Wir haben uns so etwa 15 Kurzfilme angeschaut“, berichtete Jarrell (11) aus Lirich. Er hatte von seinem Freund Gianluca (11) den Tipp bekommen, an der gemeinsamen Ferienaktion von Jugendamt, Büro der Kurzfilmtage und dem Kino Lichtburg teilzunehmen. „Wir haben uns alle Filme mehrmals angeschaut und dann durch Abstimmung Favoriten festgelegt“, erklärte Hiba (13) aus der Innenstadt. Am Ende waren drei Trickfilme und ein 13,5-minütiger Spielfilm aus den USA die Top-Favoriten.

Schmerzliche Erinnerung

Bevor die etwa zwölf Erwachsenen und drei Kinder sie sehen konnten, ging es zunächst vom Treffpunkt, der Lichtburg, zum Supermarkt der Ideen an der Stöckmannstraße. Jarrell kündigte dort kurz „Scrap Dolls“ (Puppen aus Müll), den Kurzspielfilm aus den USA, an. „Ich finde den Film gut, weil aus Schrott und Müll Neues wird“, sagte er. Der Streifen erzählt die Geschichte eines farbigen Jungen, der von seiner Jugendgang gezwungen wird, auf einem Schrottplatz einzubrechen. Dort stößt er auf eine aus Abfällen gebaute Puppe, die ihn an seine bei einem Unfall ums Leben gekommene Freundin erinnert.

Gespannt verfolgten die Zuschauenden im „Supermarkt der Ideen“ an der Stöckmannstraße den Streifen „Scrap Dolls“, hier den Hauptdarsteller, der seine kleine Freundin verloren hat und daran schmerzlich erinnert wird. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Der im Anschluss gezeigte niederländische Trickfilm „Bloeistraat 11“ erzählt in elfeinhalb Minuten, wie sich zwei Mädchen, die zunächst allerbeste Freundinnen sind, bis hin zur Gewalttätigkeit einander entzweien. „Man kann daran sehr gut sehen, wie sich Freundschaft verändern kann“, sagte Hiba dazu.

Üble Strafe

„Spannend und lustig“ fand Gianluca aus der Neuen Mitte den Trickfilm „Die weinende Katze“, eine französisch-belgische Produktion“: Eine kleiner Junge hat sich mit seinem Bruder gestritten und wird zur Strafe von seiner Mutter bei einem strengen alten Mann abgeliefert. Der gesteht ihm, seinen Bruder sogar getötet zu haben. Gianluca, dem seine Lehrerin geraten hatte, bei der Aktion mitzumachen, räumte ein, dass der Film aber nur am Anfang lustig sei, weil darin im Stil eines Comics erzählt wird, wie eine Katze aus Altersgründen keine Vögel mehr fangen kann.

Oberhausen Oberhausen und das Genre Kurzfilm Die Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen wurden 1954 ins Leben gerufen. Initiatoren waren Hilmar Hoffmann, der damalige Leiter der Volkshochschule, und der Filmclub Oberhausen. Sie finden seitdem jährlich statt und gelten als eine der bedeutendsten internationalen Plattformen für das Genre des Kurzfilms. Den Spaziergang haben Franziska Ferdinand vom Büro der Kurzfilmtage in der Villa Grillo an der Freiherr-vom-Stein-Straße und Nina Heise von der Lichtburg organisiert.

Diesen Film und den abschließend gezeigten niederländischen Trickfilm „Luister“ (Zuhören) sahen die Spaziergänger zum Abschluss im Jugendzentrum „Place2Be“ an der Lothringer Straße. Er machte sie zu Mithörenden bei einem Kindersorgentelefon. „Der Film ist ja anfangs witzig, als ein Kind dort eine Pizza-Bestellung aufgibt, ist dann aber sehr rührend“, sagte Hiba. Denn die Anrufenden leiden unter ihrer Einsamkeit oder der Trennung ihrer Eltern.

Ein Leben mit den Kurzfilmtagen

„Wir wollten einfach Filme gucken, meine Tochter und ich“, begründete Eileen Krause aus Alstaden, warum sie und Maja (10) an dem Spaziergang teilgenommen haben. Maja gefiel „Die weinende Katze“ am besten. Klaus Wessel (68) aus Alstaden nahm daran teil, weil die Kurzfilmtage schon sein ganzes Leben begleiten. „Ich habe schon als 16-Jähriger in der Jury für Jugendfilme gesessen“, berichtete er.