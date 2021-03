Kurz vor Ferienstart: Über 20 Schüler und Lehrer mit Corona

Oberhausen. Im Stadtgebiet befinden sich über 200 Lehrer und Schüler in Quarantäne. Auch zwei Kitas sind von Corona betroffen.

Zum Ferienstart sind mehrere Schüler, Lehrer und Fachkräfte an Corona erkrankt. In der aktuellen Meldung aus dem Krisenstab in Oberhausen ist von vier pädagogischen Kräften, 23 Schülerinnen und Schülern und einer sonstigen Fachkraft die Rede. Auch zwei Kindertageseinrichtungen sind betroffen.

In Quarantäne befinden sich aktuell 14 Pädagogische Fachkräfte und sonstige Personen sowie 183 Schülerinnen und Schüler. Betroffen sind folgende Schulen: Anne-Frank-Realschule, Robert-Koch-Schule, Hirschkampschule, Fasia-Jansen-Gesamtschule, Erich-Kästner-Schule, Alsfeldschule, Heinrich-Böll-Gesamtschule. In Quarantäne sind zudem Schüler an der Jacobischule, dem Sophie-Scholl-Gymnasium, der Gesamtschule Osterfeld, dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Elsa-Brändström-Gymnasium, der Glück-auf-Schule, Ruhrschule und der Schule an der Oranienstraße.

Auch in Kindertageseinrichtungen sind rund 200 Kinder in Quarantäne

In den Kindertageseinrichtungen sind 12 Pädagogische Fachkräfte und 13 Kinder infiziert. Es befinden sich 33 Pädagogische Fachkräfte und sonstige Personen sowie 194 Kinder in Quarantäne. Betroffen sind die Kindertageseinrichtungen in Stadtmitte und Alsfeld.