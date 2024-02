Kurse für Schwangere: Praxis verlässt Holten und zieht um

Oberhausen Die Oberhausener Hebammenpraxis Glücksmomente begleitet Schwangere. Jetzt muss die Inhaberin allerdings ihre Räume aufgeben und umziehen.

Janina Dreyer hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und begleitet werdende Mütter ab der Schwangerschaft in ihrer Hebammenpraxis. Unter dem Namen „GlücksMOMente“ bietet die dreifache Mutter eine Vielzahl an Kursen für Schwangere und Mütter an. Allerdings wird sie demnächst nicht mehr in Holten zu finden sein. Janina Dreyer muss ihre Räume verlassen und zieht nach Königshardt um.

Die neue Hebammenpraxis ist seit dem 2. Januar auf der Hünenbergstraße 157 zu finden. Von Geburtsvorbereitungs- und Entspannungskursen bis hin zu Rückbildungskursen unterstützt das Team um Dreyer Mütter auf ihrem Weg. Auch Programme mit Kindern, wie Baby-Schwimmkurse und Krabbelgruppen oder Papa-Kind-Kurse stehen auf dem Plan. Durch den Umzug konnte auch das Praxis-Angebot erweitert werden. Akupunktur und Massagen zählen mittlerweile zum Angebot. Dazu kommt ein neuer Outdoor-Bereich, der beispielsweise für Yoga-Kurse genutzt werden kann. „Außerdem gibt es eine Begegnungsstätte für Sterneneltern. Wir möchten Mamas und Papas von Sternenkindern eine Anlaufstelle in unserer Praxis bieten“, erklärt Dreyer.

Durch den Umzug in eine neue Praxis konnte die Oberhausenerin Janina Dreyer das Kurs-Angebot ausbauen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Glücksmomente in Königshardt: Offizielle Neueröffnung im März

Die offizielle Eröffnungsfeier ist am Samstag, 16. März zwischen 10 und 13:30 Uhr. Bei der Neueröffnung wird es neben einer Hüpfburg und Waffeln auch eine Tombola geben. Die Erlöse der Tombola kommen dem Kinderhospiz Möwennest in Oberhausen zugute. Die Angebote finden bereits seit dem 8. Januar in der neuen Umgebung statt.

Die neue Praxis bietet nun auch die Möglichkeit, die Kurspraxis mit einem holistischen Gesundheitszentrum zu verbinden. Denn neben dem Umzug hat Dreyer zuletzt auch eine Ausbildung zur holistischen Darmtherapeutin erfolgreich abgeschlossen und betreut Frauen mit Darmproblemen. Passend dazu hat die Gründerin und Inhaberin von „GlücksMOMente“ auch ein Buch geschrieben, das sich mit den Themen Darmgesundheit bei Frauen, Kindern und Schwangeren beschäftigt. Die holistische Medizin befasst sich mit der ganzheitlichen Betrachtung des Körpers, um den Menschen und seine Krankheitsbilder individuell zu behandeln.

Während der Corona-Pandemie fanden die Kurse online statt. Ganz davon getrennt hat sich Dreyer auch danach nicht. Bei der Baby-Massage stellte sich heraus, dass das Online-Format auch einige Vorteile mit sich brachte: „Es ist schwer, dass sich die anderen Babys entspannen, wenn ein Kind anfängt zu weinen. Da ist es ideal, wenn man sich von zu Hause dazuschaltet und die Babys besser entspannen können“, berichtet Dreyer.

Das Praxisteam in Oberhausen sucht neue Kursleiter

Das achtköpfige Team bestehend aus professionellen Kursleiterinnen, Therapeutinnen, Hebammen und Beraterinnen freut sich zudem über Verstärkung. Interessierte Mamas, Frauen oder Kursleitungen können sich bei Janina Dreyer melden. Mehr Infos: www.glücksmomente-holten.de

