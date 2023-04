Handwerk Kurs in Oberhausen: Wie geht man mit der Sense um?

Oberhausen. Gärtner von heute entdecken ein Werkzeug von gestern wieder. Im Haus Ripshorst können sie in Theorie und Praxis lernen, wie man es richtig macht.

Zur Wiederentdeckung eines alten Mähwerkzeugs lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Freitag, 28. April, von 18 bis 20 Uhr ein. „Raus aus der Nostalgie, rein in die Anwendung“ lautet der Titel eines Vortrags der erfahrenen Sensen-Lehrer Ralf Benner und Hartmut Winkels vom Sensenverein Deutschland. Sie geben im Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, Einblicke und Informationen über ein altes Handwerk, das einen neuen Boom erlebt. Sie erläutern die Vorteile der Sense nicht nur für den Anwender, sondern vor allem auch für Natur und Umwelt. Auch um die Wirtschaftlichkeit der Sense soll es dabei gehen. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene, die Kursgebühr beträgt 8 Euro.

Mähen und dengeln: Im Sommer dürfen Teilnehmer es selbst probieren

Wer nach dem Einblick in die theoretische Anwendung auf den Geschmack gekommen ist, kann im Sommer auch praktisch mit der Sense am Haus Ripshorst arbeiten. Am 25. Juni, 9. Juli und 20. Oktober zeigen die Workshops „Mähen und Dengeln mit der Sense“ jeweils von 9 bis 13.30 Uhr wie man leise, sprit- und abgasfrei und dazu noch natur- und artenschonend mähen und dengeln kann. Der Preis inklusive Getränke für einen viereinhalbstündigen Workshop beträgt 75 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen im Haus Ripshorst unter 0208 - 3770 940 oder an hausripshorst@rvr.ruhr. Weitere Termine auf www.ripshorst.rvr.ruhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen