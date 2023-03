Energiekrise Kunden haben viele Fragen: EVO passt Öffnungszeiten an

Oberhausen. Die Energiekosten sind rasant gestiegen, viele Kunden stürmen die Energieversorgung Oberhausen mit Fragen. Die Öffnungszeiten werden angepasst.

Die Energiekrise hält an, viele Kundinnen und Kunden der Energieversorgung Oberhausen (EVO) haben Fragen. Das Unternehmen passe aus diesem Grund die Öffnungszeiten des Kundencenters an, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. Die Änderungen gelten ab dem 1. April zunächst bis zum 30. Juni 2023.

Montags ändert sich nichts: Die EVO an der Danziger Straße öffnet von 8 bis 16 Uhr. Dienstags wird die Sprechzeit verkürzt, die Berater sind von 8 bis 12 Uhr zu erreichen, das Zeitfenster am Nachmittag (bislang 13 bis 16 Uhr) entfällt.

Kundencenter der EVO Oberhausen öffnet auch samstags

Mittwochs hat das Kundencenter an der Danziger Straße geschlossen, das Team ist dann im Technischen Rathaus an der Bahnhofstraße in Sterkrade anzutreffen, künftig von 10 bis 17 Uhr statt wie bislang üblich von 8.30 bis 15 Uhr. Donnerstags sind die Beraterinnen und Berater durchgängig von 12 bis 20 Uhr (bislang: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr) zu erreichen.

Am Freitags-Termin ändert sich nichts, das Kundencenter öffnet von 8 bis 12 Uhr. Neu: An jedem 1. und 3. Samstag im Monat öffnet das Kundencenter von 10 bis 16 Uhr. Um Wartezeiten zu reduzieren, empfiehlt die EVO, einen Termin zu buchen: www.evo-energie.de/kontakt

