„Kultur kucken“ besucht Lichtburg und Christuskirche

Der Sonntags-Stream von „#KulturKucken“ gebührt der „Königin der Instrumente“, der großen Hey-Orgel in der Christuskirche an der Nohlstraße.

Oberhausen. Die Streaming-Dokus der nächsten Tage lassen sich auch noch „verspätet“ im Portal von Kulturbüro und OWT bestaunen.

„#KulturKucken“, das Streaming-Portal des Oberhausener Kulturbüros und der OWT, liefert täglich um 19 Uhr frische Filme für alle, die das Ausgehen und Live-Erlebnis von Kultur schmerzlich vermissen.

Weiter geht’s am Samstag, 5. Dezember, mit „Lichtburg meets Filmmusik“. Eigens für die Filmcrew öffnet der Filmpalast an der Elsässer Straße , um allen das Kino in einem kleinen Rundgang näher zu bringen. Zudem gibt es eine wunderschöne Untermalung durch Filmmusik, interpretiert von Robert Weinsheimer am Klavier. Für das cineastische Erlebnis auf dem Sofa sollte man nur das Popcorn nicht vergessen.

Delikat abgemischt von den Tresohr-Studios

Am Nikolaus-Sonntag, 6. Dezember, gibt sich die „Königin der Instrumente“ die Ehre: Aus der Christuskirche an der Nohlstraße sorgt Kreiskantor Danny Neumann für feinste und schmeichelnde Orgelklänge – sowie für viele interessante Informationen. „#KulturKucken“ nimmt alle mit und verwöhnt sein Publikum mit diesem musikalischen Gesamtwerk zuhause, klanglich delikat abgemischt von den Tresohr-Studios.

Wer die Erstausstrahlung verpasst, muss sich nicht grämen, denn alle Filme bleiben online zu sehen.

Das Programm und den Link zu den Videos finden Interessierte online auf kulturkucken-oberhausen.de