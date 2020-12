„Kultur kucken“ besucht Burg Vondern und Kurzfilmtage

Oberhausen. Die Streaming-Dokus der nächsten Tage lassen sich auch noch „verspätet“ im Portal von Kulturbüro und OWT bestaunen.

„#KulturKucken“, das Streaming-Portal des Oberhausener Kulturbüros und der OWT, liefert täglich um 19 Uhr frische Filme für alle, die das Ausgehen und Live-Erlebnis von Kultur schmerzlich vermissen.

So geht’s am Mittwoch, 2. Dezember, weiter mit einer Zeitreise zur Burg Vondern . Hagen Hoffmann und Walter Paßgang bieten eine Führung mit einigen Überraschungen. Für die passende musikalische Untermalung sorgen Flötistin Petra Naethbohm und Gitarrist Ingo Brzoska. Dann wallen Nebel … und die Zeitmaschine rattert los.

Eine „therapeutische“ Stunde für die Filmproduktion

„Kann und muss man jetzt Filme machen?“ lautet am Donnerstag, 3. Dezember, die Frage an die Internationalen Kurzfilmtage. Das Traditionsfestival hatte für seine Online-Edition dieses Jahres Filmemacher eingeladen, in kurzen Videos diese Frage zu beantworten. Jede Produktion wurde zum in Deutschland üblichen Tarif einer psychotherapeutischen Sitzung honoriert – und durfte daher nicht aufwendiger als eine Stunde sein. Festivalleiter Lars-Henrik Gass gibt eine Einleitung zu den zwölf Kurzfilmen.

„Boxen aufdrehen!“ empfiehlt das Resonanzwerk am Freitag, 4. Dezember, denn dann dürfen „Rise of Nebula“ an der Essener Straße die Scheinwerfer einschalten und eine stattliche Lightshow auffahren, um den Fans des ganz harten Rock mit Metalcore einzuheizen.

Wer die Erstausstrahlung verpasst, muss sich nicht grämen, denn alle Filme bleiben online auf kulturkucken/oberhausen zu sehen.