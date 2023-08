Kult-Kneipe Bolleke nach Rückkehr: Neues Programm steht fest

Zur Wiedereröffnung vor einem knappen Monat war es rappelvoll: Nun verkündet die Kultkneipe Bolleke an der Stadtgrenze von Duisburg und Oberhausen ihr Musik-Programm für September.

Oberhausen/Duisburg. Das Bolleke an der Stadtgrenze von Oberhausen und Duisburg ist zurück. Nicht nur kultige Karaoke-Abende haben die Kneipen-Macher terminiert.

Die Fans der Kult-Kneipe Bolleke an der Stadtgrenze von Oberhausen und Duisburg können endlich wieder feiern. An Allerheiligen 2018 brannte es im Kneipengebäude. Fünf Jahre stand die Feierstätte anschließend leer. Vor einem knappen Monat kehrte der beliebte Zapfbetrieb an der Obermeidericher Straße 2 (Duisburg) mit riesigem Interesse zurück.

Das soll sich auch in den kommenden Monaten nicht ändern. Dafür haben die Macher ordentlich am September-Programm geschraubt. Und das kann sich sehen und vor allem hören lassen.

Bolleke: Musikalischer Frühschoppen mit Sebastian Dey

Am Sonntag, 3. September, bittet die Kulturoffensive Bolleke (KOB) zunächst zum Frühschoppen. Der bekannte Oberhausener Musiker Sebastian Dey („Unser Star für Baku“) ist am Start. Ab 10 Uhr geht es in der Kneipe los. Um 11 Uhr startet ein Podcast. Anschließend spielt die „Live-Mukke“. Es gibt belegte Brötchen. Eintritt frei.

Am Freitag, 8. September, wackeln die Wände. Motto: Bolleke ballert! Im Kulturraum feiert die Oberhausener Metalband „Them Ruins“ die Neuerscheinung ihrer EP „Darkness Buries Memories“. Auch Alternative-Metal von „Pravus“ aus Bottrop und Groove-Metal von „Suffereign“ aus Duisburg sind als Support mit dabei. Das Konzert startet um 18 Uhr.

Bolleke: Röhrender Rock’n’Roll trifft auf Gesangstalente

Röhrender Rock’n’Roll schallt am Samstag, 16. September, an der Stadtgrenze. Dafür gibt’s Horrorpunk, Metal'n'Roll und Sleaze auf die Ohren. Die Kneipe zapft ab 17 Uhr. Einlass in den Kulturraum wird ab 19 Uhr gewährt. Konzertstart ist schließlich eine Stunde später.

Und jetzt alle! Am Freitag, 22. September, wird es kultig in der Kneipe. Der Karaoke-Abend bittet Sangestalente und welche, die es werden wollen, munter ans Mikrofon. Ab 17 Uhr können sich Fans an der Theke vorbereiten. Um 20 Uhr startet dann die launige Karaoke-Show. Eintritt frei.

