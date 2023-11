Kult-Kneipe Bolleke: Das Programm bis zur Silvesternacht

Im Bolleke wird seit Sommer wieder gezapft. An der Stadtgrenze von Duisburg und Oberhausen lockt bis zum Jahresende ein üppiges Programm.

Oberhausen/Duisburg. Was geht bis Jahresende im Bolleke an der Stadtgrenze von Duisburg und Oberhausen? Wir stellen Höhepunkte vor. Von Kneipenquiz bis Wintergrillen.

Auf das vorweihnachtliche Programm in der Kult-Gaststätte Bolleke mussten die Besucherinnen und Besucher lange verzichten. Nun geht es in der nach dem folgenschweren Brand im Sommer wiedereröffneten Kult-Gaststätte beschwingt weiter. Wir stellen einige winterliche Höhepunkte an der Obermeidericher Straße 2 (Duisburg) vor.

Samstag, 25. November

Das erste Bolleke Folk-Fest lässt die Kneipenwände zittern. Ab 19 Uhr sind The Muted Fox, Der Cello, Der Michi und der Sprenz und Sebastian Dey und die kriminelle Vereinigung mit am Start. Da es ein Hutkonzert mit freiwilligen Spenden ist, bitten die Macher: „Zieht die Spendierhosen an!“ Die Kneipe macht zwei Stunden früher auf.

Freitag, 1. Dezember

Die stille Nacht ist noch weit weg, also legen Los Buerleceliños los. Ab 20 Uhr verspricht das Konzert üppigen Garage-Rock'n'Roll aus dem Ruhrgebeat. Eintritt frei.

Sonntag, 3. Dezember

Weihnachtszeit, Frühschoppenzeit? Warum nicht! Der „KOB Frühschoppen mit Yves“ startet ab 10 Uhr. Und wer sich noch erinnert: Yves war der Bolleke-Wirt der ersten Stunde. Eintritt frei.

Freitag, 15. Dezember

Singen, singen, singen… Mit Musik lassen sich mitunter die Sorgenfalten etwas glätten. Zumindest, wenn die Protagonisten den Ton einigermaßen treffen. Das beliebte Karaoke startet ab 20 Uhr. Eintritt frei.

Samstag, 16. Dezember

Familien aufgepasst! Das Bolleke startet ab 14 Uhr die Kinderweihnacht. Es gibt Waffeln und Puppentheater mit Peter Waros sowie „Die Weihnachtsgeschichte“. Wer dabei sein möchte, sollte sich anmelden: info@kulturoffensive-bolleke.de. Die Kneipe öffnet schon ab 10 Uhr. Abends ab 20 Uhr übernimmt „Der Cello!“ Dabei handelt es sich um ein Sologitarre-Programm samt Reggae, Hip-Hop und Rock. Eintritt frei.

Donnerstag, 21. Dezember

Ein Moment, wie gemacht für das Weihnachtsquiz. Schlaufüchse sollten sich anmelden und 2 Euro Teilnahmebeitrag zahlen. Die Kneipe macht ab 17 Uhr auf.

Freitag, 22. Dezember

Dieser Abend geht durch den Magen. Das Wintergrillen steigt ab 20 Uhr und ColtAssEyes stehen auf der Bühne. Eintritt frei.

Sonntag, 24. Dezember

Der Heiligabend gehört morgens dem Weihnachtsfrühstück. Von 10 bis etwa 14 Uhr serviert die Kneipe dann Kaffee, Säfte, Speck oder Rührei. Kinder bis fünf Jahren speisen kostenfrei, sonst kostet es knapp 19 Euro pro Person. Um Reservierungen wird gebeten.

Sonntag, 31. Dezember

Ja, ja, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und das Bolleke feiert. Die Sause ist allerdings auf 100 Personen limitiert. Es gibt ab 20 Uhr ein Büfett, Bier, alkoholfreie Getränke, Wein, Sekt, Aperol Spritz, Hausschnäpse (Lakritz, Rhabarber, Mexicana) für knapp 80 Euro pro Person. Anmeldungen sind nach Verfügbarkeit unter 0203/318 69 38 0 möglich, oder per E-Mail an reservierung@bolleke.de sowie vor Ort in der Kneipe.

