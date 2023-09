Küche brennt: Feuerwehr rettet Bewohnerin über Leiter

Einsatz auf der Weberstraße in Lirich: Die Feuerwehr rettete die Frau über eine Leiter aus ihrer Wohnung.

Oberhausen. Wie wichtig Rauchmelder sind, zeigt sich an einem Ereignis in Oberhausen: Dort konnte die Feuerwehr eine Frau aus einem Wohnhaus retten.

Rauchmelder können Leben retten - so wie jetzt in Oberhausen. Um kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr am Montag alarmiert, nachdem aufmerksame Nachbarn einen Heimrauchmelder gehört hatten.

Die Einsatzkräfte fuhren sofort zur Weberstraße in Oberhausen-Lirich Süd. Aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses stieg Rauch auf. Die Bewohnerin stand am geöffneten Fenster. Über eine Leiter retteten die Feuerwehrleute die Frau und brachten sie anschließend mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. >>>Feuerwehr rückt aus – Essen auf Herd vergessen

Danach löschte die Feuerwehr den Küchenbrand mit schwerem Gerät. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung anschließend vom Brandrauch befreit. Danach konnten die weiteren Bewohner des Haues wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache.

