Kröößkirmes Oberhausen 2023: Diese Karussells sind dabei

Hoffentlich ohne Regen: Am Freitag, 8. September, startet die Kröößkirmes in Schmachtendorf.

Oberhausen. Die Kirmessaison in Oberhausen ist noch nicht beendet. Die Kröößkirmes in Schmachtendorf steht vor der Tür. Mit diesen Öffnungszeiten und Buden.

Die Schmachtendorfer hegen und pflegen ihre Traditionen: Dazu zählt im Oberhausener Norden die eher kleine und familiäre Kröößkirmes. Trotzdem kann sich das Programm sehen lassen. 25 Schausteller werben um die Gunst des Rummelpublikums. Von Freitag, 8. September, startet die Kröößkirmes bis Montag, 11. September, durch.

Die größte Attraktion des Rummels wird auf dem Marktplatz aufgebaut. Der Oberhausener Schaustellerbetrieb Freiwald platziert seinen großen Autoscooter und wird damit Freunde von schallender Kirmesmusik und heiteren Kollisionen anlocken.

Die Kirmesfamilie Budek lässt ihre Kindereisenbahn rollen. Der bekannte „Star Trek“-Drehkreisel von Jutta Krenz schickt Mini-Piloten in selbstlenkenden Kabinen auf die Reise. Und ein Kinderkarussell aus dem Hause Karl Lenz komplettiert das Aufgebot der Fahrgeschäfte.

Kröößkirmes Oberhausen: Großfahrgeschäft fehlt - Westfalenschänke dabei

Einen Wermutstropfen gibt es für Kirmes-Fans: Ein Großfahrgeschäft fehlt in diesem Jahr beim Schmachtendorfer Rummel. „Viele Schausteller sind auf größeren Kirmesplätzen unterwegs“, sagt Kristoffer Krenz von der Werbegemeinschaft Oberhausener Kirmessen. „Wir haben intensiv gesucht, doch letztlich ohne Erfolg.“ Kleinere Kirmes-Veranstaltungen hätten es schwer mit größeren, lukrativeren Plätzen zu konkurrieren. Im vergangenen Jahr lockte noch der in grellen Neonfarben leuchtende Jumper „Big Spin“ junge Geschwindigkeits-Freunde an.

Dafür stehen bei der Buden-Beschickung echte Klassiker bereit: Die Westfalenschänke von Karl Arens baut auf der Dudelerstraße einen großen Biergarten auf. Hier schallt rund um die urige Hütte auch Live-Musik. Der Ausschank von Michael, genannt Micha Nock, dürfte bei schönem Wetter ebenso von den Fans dicht umlagert sein.

Kröößkirmes Oberhausen: Vier Kirmestage und ein Feuerwerk zum Start

Aus der selben Schaustellerfamilie stammt der Stand mit holländischen Pommes, die mit klassischen bis exotischen Soßen sowie Frikandeln punkten wollen. Da der Backfischturm von Langenberg zeitgleich in Luxemburg steht, rollt diesmal ein Fischwagen an. Die Spezialitäten bleiben gleich.

Auch dabei: Crêpe, Bratwurst, Entenangeln, Pfeilewerfen, Schießstand - der Schmalhaus-Eiswagen verkauft parallel zum festen Eisstand am Sterkrader Tor coole Süßigkeiten.

Am Samstag, 9. September, bittet die Interessengemeinschaft Schmachtendorf zwischen 13 und 18 Uhr zur bekannten Weinstraße - mit leckerem Rebensaft an Geschäften und Gastronomie. Am Sonntag, 10. September, lockt zwischen 13 und 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag.

Die Kirmes-Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 24 Uhr. Samstag von 11 bis 24 Uhr. Sonntag von 11 bis 22 Uhr und Montag von 13 bis 21 Uhr. Am Eröffnungstag startet gegen 21 Uhr ein Feuerwerk.

