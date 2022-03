Kritik an Gewo-Bilanzbericht lässt Vorstand unbeeindruckt

Oberhausen. Die meinungsstarken Ausführungen im Gewo-Geschäftsbericht haben Kritik hervorgerufen. Zunächst war unklar, wer die Zeilen verfasst hat.

Die Geschäftsberichte der Osterfelder Wohnungsgenossenschaft (Gewo) haben bei einigen Leserinnen und Lesern Erstaunen ausgelöst – vor allem wegen der sieben Seiten langen Ausführungen zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Geschäftsjahres. Hier äußert sich der Autor in überspitzter und abfälliger Art und Weise unter anderem zu Klima-Aktivisten (Greta Thunberg sei eine von „Kindern als Heilige verehrte Untergangsprophetin“) , der Corona-Pandemie („weitaus weniger tödlich als eine handelsübliche Grippe oder Fischgrätenkonsum“) und Angela Merkel – Themen, die wenig mit Immobilien zu tun haben.

Auf die kritischen Reaktionen nochmals angesprochen, offenbart sich Gewo-Vorstand Wolfgang Hoffmann als Verfasser der Zeilen. Bei seiner ersten Erklärung hatte er dies vermieden. Er sei „sehr stark historisch interessiert“. In seinen Texten sieht er eine Art Chronik, die auch nach Jahren noch dazu dienen kann, sich einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des jeweiligen Jahres zu verschaffen.

Notlüge? Vorstand korrigiert: Text entstand zwischen Januar und März

Dass die Jusos Oberhausen ihm mit Blick auf den Geschäftsbericht des Jahres 2019 Jugendfeindlichkeit unterstellen, scheint den Vorstand nicht zu treffen. „Das würde meine Tochter sofort unterschreiben.“ Die Jungsozialisten hatten ihm außerdem vorgeworfen, sich einer Notlüge bedient zu haben. Hoffmann hatte sich von seinen Zeilen zum Coronavirus („weitaus weniger tödlich als eine Grippe“) distanziert und angegeben, dass sie im Januar 2020 entstanden seien – bevor offiziell von einer Pandemie die Rede war.

Die Prokuristin Ulrike Schachner und der Vorstandsvorsitzende Wofgang Hoffmann von der Gewo äußern sich zum Geschäftsbericht des Jahres 2019. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Fotoservices

Was die Jusos daran wunderte: Zu diesem Zeitpunkt wusste der Vorstand offenbar schon, dass Klopapier und Nudeln knapp werden und es im März 2020, nach den Karnevalsfeiern, einen Lockdown geben würde. Beide Inhalte tauchen in der Einleitung des Geschäftsberichtes auf. Dazu erklärt Hoffmann korrigierend: Der Text zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstehe stets in den ersten drei Monaten des Jahres. Von Karneval und Hamsterkäufen habe er also im März 2020 bereits gewusst. Ulrike Schachner unterstützt ihn: „Zu dem Zeitpunkt haben wir das alle noch nicht so ernst genommen.“

Neuer Geschäftsbericht ist bereits in Arbeit

Die Prokuristin findet es „schon verwunderlich“, dass ausgerechnet jetzt Reaktionen zu einem Geschäftsbericht laut werden, der schon zwei Jahre alt ist. Ob die beiden vermuten, dass unzufriedenen Mieterinnen und Mietern die Bilanzen aufgefallen seien, lassen sie unkommentiert.

Es habe sich bislang jedenfalls niemand an diesen Texten gestört, gibt Schachner an. Der Vorstand verfasse sie schon seit 20 Jahren in gleichem Stil. „Und daran wird sich, glaube ich, auch nichts ändern.“ Hoffmann bestätigt das mit einem kurzen „Nein“. Der nächste Geschäftsbericht für das Jahr 2021 sei bereits in Arbeit.