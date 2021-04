Krisenstab Oberhausen warnt: „Bitte helfen Sie weiter mit“

Oberhausen. Der Krisenstab im Oberhausener Rathaus blickt mit Sorge auf die Feiertage und bittet alle Bürger, die Regeln zu befolgen. Kontrollen angekündigt.

Die Corona-Lage spitzt sich auch in Oberhausen wieder zu. Der Krisenstab der Stadt richtet daher erneut einen deutlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: „Die Lage ist ernst. Berücksichtigt man die Nachmeldungen positiver PCR-Tests, so liegt der Inzidenzwert bereits seit einigen Tagen in unserer Stadt immer über 170“, erklärt Krisenstabsleiter Michael Jehn. „Bei den Neuinfektionen ist in den letzten drei Wochen insbesondere die Gruppe der Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren betroffen. Und in den Krankenhäusern werden aktuell wieder deutlich mehr Menschen mit einer COVID-19-Infektion stationär und intensivmedizinisch behandelt als noch vor einer Woche.“

Jehn bittet daher alle Bürger: „Bitte helfen Sie weiter mit und beachten Sie auch an den kommenden Feiertagen die Coronaschutzvorschriften: Abstand halten, Mundschutz tragen, Kontaktbeschränkungen beachten. Bitte machen Sie auch von den kostenlosen Bürgertests Gebrauch.“ Während der kommenden Feiertage wird der Kommunale Ordnungsdienst in Kooperation mit der Polizei verstärkt auf die Einhaltung der Coronaschutzvorschriften achten und bei Verstößen Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstatten, heißt es aus dem Rathaus.