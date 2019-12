Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krippenschau: Die nächsten Reisen sind schon gebucht

Ruth Woock wird 2020 weiter auf ihren Reisen nach neuen Krippen Ausschau halten: Die 72-Jährige schaut demnächst in Israel, Andalusien und in Oberammergau ganz genau in die Souvenirläden.

Die Krippen-Ausstellung in der Herz-Jesu-Kirche am Altmarkt läuft noch bis zum Sonntag, 22. Dezember. Der Eintritt ist kostenlos.