Oberhausen. Das Amateur-Ensemble „Wir im Pott“ gibt vom 24. Januar bis 26. April acht Vorstellungen der giftigen Revierkomödie „Schlam(m)assel“ von Rita Bode.

Krimi-Komödie auf der Bühne des Oberhausener Gdanska

Das Amateurtheater „Wir im Pott“ bringt mit „Schlam(m)assel“ eine neue Ruhrgebietskomödie auf die Bühne im Theater Gdanska, Gutenbergstraße 8. Das Werk der Oberhausener Autorin Rita Bode wird am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr uraufgeführt. Regie führt Anja Balzer, bekannt als langjährige Moderatorin des Altweiberballs im Ebertbad.

„Schlam(m)assel“ ist eine Komödie mit Herz und Schnauze und einem Hauch von Krimi. Knochenfund im Schlammteich am Rande der Ruhrgebiets-Siedlung: Gab es hier ein Verbrechen? Vor vielen Jahren fand Bärbel ihren Bruder in einer Blutlache liegend in ihrer Wohnung. Hilfesuchend eilte sie zu ihrer Nachbarin. Aber als sie zurückkam, war Franz verschwunden. Seine Leiche wurde nie gefunden.

In der Siedlung wird wild spekuliert. Gespräche unter den Nachbarn offenbaren es: Franz war schon immer ein richtiger Sausack. Stammte sein reichliches Geld wirklich aus einem Lottogewinn, wie er selbst angedeutet hatte – oder aus kriminellen Machenschaften? Und wo sind Franz und sein Geld? Bei Bärbel gehen Nachbarn und Verwandte ein und aus. Jeder scheint auf der Suche zu sein – und alle verhalten sich verdächtig.

Weitere Vorstellungen folgen am Sonntag, 26. Januar, 18 Uhr, 28. Februar., 19 Uhr, 1., 28. und 29. März, 25. und 26. April jeweils um 18 Uhr.

Der Eintritt beträgt 15 € bei freier Platzwahl. Kartenreservierung oder per Mail an WIP-theater@t-online.de