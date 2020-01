Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreuzchen machen im gewohnten Wahllokal

Oberhausener Bürger werden aller Voraussicht nach trotz der Änderungen bei der Kommunalwahl am 13. September in den gewohnten Wahllokalen ihr Kreuzchen machen können. Die Stadt geht derzeit nicht davon aus, dass sich an dieser Aufteilung etwas ändern wird.

Der Wahlausschuss der Stadt muss die neuen Zuschnitte der Oberhausener Wahlbezirke bis zum 29. Februar offiziell beschlossen haben.