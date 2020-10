Kreuzbund hilft vielen Alkoholikern, ohne Schnaps zu leben

Der Hang zum Alkohol fängt meist harmlos an, bei geselligen Anlässen.

Oberhausen. Wenn es darum geht, von der Alkoholsucht loszukommen, kommt der Kreuzbund ins Spiel. Drei betroffene Männer berichten.

Wenn Corona nicht wäre, würde der Kreuzbund Oberhausen sein 110-jähriges Bestehen in diesem Monat groß feiern. Die Redaktion hat den Vorsitzenden Lothar Dieckmann und seine Mitstreiter Detlef Overbeck und Karl-Heinz Liedert gebeten, über die Aufgaben des Vereins zu berichten. Sie alle waren selbst einmal von Alkoholsucht betroffen.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

„Die Wege der Abhängigkeit sind ganz verschieden“, sagt der 62-jährige Detlef Overbeck. Besonders suchtanfällig seien überraschenderweise gerade diejenigen Erwachsene, denen als Kinder alle Wünsche erfüllt worden seien. „Sie haben später oft das Problem, sich den Herausforderungen des Alltags nicht gewachsen zu fühlen.“

Das Alkohol-Vorbild im Elternhaus

Wenn einem dann im Elternhaus auch noch vorgelebt worden sei, wie angenehm es sei, regelmäßig Alkohol zu trinken, dann greife man leicht auch als Erwachsener zu diesem Hilfsmittel. „Das lernen Kinder von Betroffenen oft schon sehr früh.“ Die Abhängigkeit vom Alkohol beginne in dem Moment, wo man sich ohne das Suchtmittel im Alltag nicht mehr gut fühle. „Das sind die Spiegeltrinker, die ohne einen gewissen Promille-Gehalt im Blut nicht mehr leben können“, erläutert Karl-Heinz Liedert. Da wird dann auch schon zum Frühstück Alkohol getrunken.

Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie zerstörerisch sich die Alkoholsucht auswirkt, sind ihr aber selbst entkommen: (v.li.) Karl-Heinz Liedert, Detlef Overbeck und Lothar Dieckmann vom Kreuzbund Oberhausen im Katholischen Stadthaus. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Im Gegensatz dazu überkomme die Alkoholsucht die sogenannten Quartalstrinker nur phasenweise. Das Problem gibt es in allen Bevölkerungsschichten, weiß man beim Kreuzbund, nicht nur bei armen Leuten.

Die ganze Familie leidet mit dem Alkoholsüchtigen

„Die ganze Familie ist von der Sucht betroffen“, beschreibt Detlef Overbeck die Lage, weil sie ja mit dem Alkoholiker zusammenleben müssten. Fachleuchte sprechen von Co-Abhängigkeit.

Lothar Dieckmann mischt sich ein: „Die Angehörigen sind ja gezwungen, nach außen das Bild einer ,heilen Welt’ aufrechtzuerhalten.“ Das mache die Partnerin zum Beispiel, indem sie den Süchtigen beim Arbeitgeber morgens unter einem Vorwand krankmeldet. Aufgabe der Kinder sei es meist, an der Trinkhalle oder im Laden für Alkohol-Nachschub zu sorgen. Typisch für das Verhalten betroffener Kinder sei es, dass sie niemals ihre Freunde mit nach Hause bringen würden.

Alkoholsucht bedeutet auch erhebliche Gesundheitsprobleme

Irgendwann würden sich beim Trinker auch gesundheitliche Beschwerden einstellen, berichten die drei Männer. Praktisch alle Organe sind betroffen, die Speiseröhre, die Leber, der Darm, das Nervensystem. „Die Gehirnzellen sterben ab“, sagt Dieckmann.

Belastender seien aber zunächst die Konflikte in Familie und Partnerschaft sowie die Probleme am Arbeitsplatz. „Die Drohung der Partnerin, ,ich lass’ mich scheiden’, werde meist ignoriert, weil man sie zu oft zu hören bekommt. Und in der Kneipe finde man schnell neue ,Freunde’.Was das Leben aber ab unerträglich macht, sind die Selbstvorwürfe“, berichtet Detlef Overbeck. Denn der Süchtige spüre natürlich, dass seine Umgebung unter seinem Verhalten leidet.

Telefonische Beratung zwischen 10 und 16 Uhr Nach einer Therapie kommt die Selbsthilfe besonders ins Spiel: Der Kreuzbund Oberhausen bietet im ganzen Stadtgebiet Gesprächskreise an. „Selbsthilfe gibt gegenseitigen Halt“, betont der Oberhausener Kreuzbund-Pressesprecher Detlef Overbeck. „Sie lässt einen Lebensgeschichten erfahren, in denen man sich teilweise wiedererkennt.“ Man bekomme den einen oder anderen nützlichen Tipp, erfahre, dass ein dauerhafter Ausstieg aus der Alkoholsucht möglich sei. Der Kreuzbund ist an der Mülheimer Straße 202 im Altfridhaus erreichbar. Eine telefonische Beratung wird montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr angeboten – unter der Telefonnummer 0178-1987220. Die Mail-Adresse lautet: kontakt@kreuzbund-oberhausen.

„Meist ist es ein Tiefpunkt, der das Umdenken auslöst“, sagt Karl-Heinz Liedert. Wenn die Partnerin dann doch die Trennung verwirkliche und sich schnell finanzielle Probleme einstellten. Oder wenn die Gewalt eskaliere, jemand ins Krankenhaus komme oder die Frau sich ins Frauenhaus flüchte.

„Mein Tiefpunkt war psychisch bedingt. Ich habe 30 Jahre lang getrunken. Ich konnte nicht mehr“, erzählt Detlef Overbeck. Er habe auf einmal angefangen, weinerlich zu werden. „Ich hatte nie geweint. Da habe ich gewusst, ich brauchte Hilfe.“

Lothar Dieckmann berichtet von der Reaktion seiner Chefs: „Dass ich Hilfe gesucht habe, dafür war mein Arbeitgeber ausschlaggebend. Er hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt: Entweder ich suche Hilfe oder ich verliere meinen Arbeitsplatz. Ich bin den Deal eingegangen.“ Er habe eine Tagesklinik besucht. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens.“

Selbst könne man es nur schwer schaffen, von der Sucht loszukommen, meinen die erfahrenen Kreuzbündler. .In der Tagesklinik lernte er, sein Leben neu auszurichten. „Wenn ich heute daran denke, welche Angst ich hatte, ohne Alkohol zu leben. Es ist einfach lächerlich.“