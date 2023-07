Krebsgefahr: Gratis Sonnenmilch für Bauarbeiter?

Oberhausen. Wer unter freiem Himmel arbeitet, ist im Sommer der Sonne ausgesetzt. Die Gewerkschaft sieht Arbeitgeber in der Pflicht, Mitarbeiter zu schützen.

Menschen, die im Freien arbeiten, sind vor allem im Sommer einer großen Gefahr ausgesetzt: Ist die Haut zu lange den Sonnenstrahlen ausgesetzt, ist der Sonnenbrand schnell passiert. Die Haut wird rot und schmerzt. Damit steigt die Gefahr später an Hautkrebs zu erkranken. Die Gewerkschaft IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) fordert daher auch für Bauarbeiter in Oberhausen eine Sonnenmilch-Flatrate. Auch Wasser sollen die Betroffenen erhalten.

„Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Garten- und Landschaftsbauer in Oberhausen sollen gesund durch den Sommer kommen und im Job keine Sonnen-Kompromisse machen“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der IG BAU Mülheim-Essen-Oberhausen. Der Bezirksvorsitzende Peter Köster fordert die Betriebe auf, beim Arbeitsschutz nachzubessern: „Sonnencreme und Wasser muss es für die, die draußen arbeiten, kostenlos geben.“

Was mit der Handdesinfektion in der Corona-Pandemie geklappt habe, müsse jetzt auch beim Sonnenschutz am Open-Air-Arbeitsplatz zu schaffen sein. „Aus Desinfektionsmittel-Spendern sollten Sonnenmilch-Spender werden“, fordert Köster. Vorbild Niederlande: Dort gebe es in diesem Sommer an öffentlichen Plätzen bereits kostenlose Sonnencreme aus umfunktionierten Desinfektionsspendern.

