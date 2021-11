Kranzniederlegung und Feierstunde zum Volkstrauertag

Volkstrauertag in Oberhausen: OB Daniel Schranz sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, von Reservistenverbänden der Bundeswehr und aus der Stadtgesellschaft bei der Kranzniederlegung an der Skulptur „Die Trauernde“.

Oberhausen. Feierliches Gedenken an der Skulptur „Die Trauernde“: Repräsentanten der Stadtgesellschaft versammelten sich dort zum Volkstrauertag.

Den Volkstrauertag haben Oberbürgermeister Daniel Schranz, Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, von Reservistenverbänden der Bundeswehr und aus der Stadtgesellschaft am Sonntag in der Gedenkhalle begangen.

Das berichtet die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung. Nach der Kranzniederlegung an der Skulptur „Die Trauernde“ erinnerte Oberbürgermeister Schranz an die Geschichte des Volkstrauertages. „Der Volkstrauertag entstand in der frühen Weimarer Republik zum Gedenken der im Krieg gestorbenen Soldaten. Im Nationalsozialismus wurde daraus der national einheitlich begangene nationalsozialistische ,Heldengedenktag‘“, so der Oberbürgermeister. „Nach 1945 wandelte sich der Inhalt des Gedenktages zu einem Opfergedächtnis. Später wurde das Gedenken um Opfergruppen erweitert, die durch die Nationalsozialisten verfolgt wurden, wodurch sich Opfergedächtnis und Schuldgedächtnis vermischten – eine Situation, die bis heute nicht leicht zu fassen ist.“

Traditionell ein Friedenssonntag in Oberhausen

Den musikalischen Rahmen gestalteten die jungen Bochumer Musikerinnen Mika und Naomi Cichon. Foto: Stadt Oberhausen / Tom Thöne

Oberbürgermeister Schranz erinnerte auch daran, dass der Volkstrauertag in Oberhausen traditionell als Friedenssonntag begangen wird. Nachdem Daniel Schranz das Totengedenken gesprochen hatte, hielt Friedensforscherin Dr. Claudia Baumgart-Ochse die Festrede. Dr. Baumgart-Ochse ist Redaktionsleiterin des Friedensgutachtens, einer Schrift der wichtigsten deutschen Institute, die sich mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigen. Die Festrednerin stellte den Anwesenden das Friedensgutachten 2021 vor, das im Internet unter www.friedensgutachten.de abzurufen ist.

Den musikalischen Rahmen gestalteten die jungen Bochumer Musikerinnen Mika und Naomi Cichon.

