Im Jahr 2022 haben sich besonders viele Menschen krankgemeldet – auch in Oberhausen.

Arbeitsunfähigkeit Krankmeldungen 2022: Oberhausen in NRW unter Spitzenreitern

Oberhausen. 2022 haben sich besonders viele Menschen krankgemeldet – vor allem im Ruhrgebiet. Die Zahlen in Oberhausen liegen deutlich über dem NRW-Schnitt.

Die Krankmeldungen in NRW haben im Jahr 2022 einen Höchststand erreicht. Beschäftigte waren durchschnittlich 6,4 Prozent beziehungsweise an 23,3 Tagen arbeitsunfähig – der höchste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt, wie der BKK-Landesverband Nordwest mitteilt. Oberhausen liegt dabei mit 26,1 Arbeitsunfähigkeits-Tagen (7,2 Prozent aller Arbeitstage des vergangenen Jahres) pro Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer deutlich über dem NRW-Schnitt.

Spitzenreiter im Ruhrgebiet ist Herne (29,9 Tage), gefolgt von Hagen (28,4 Tage) und Gelsenkirchen (27,7 Tage). Oberhausen platziert die Betriebskrankenkasse BKK hinter Duisburg (26,8 Tage) auf Platz 5, dicht gefolgt von Bochum (26,1 Tage). Die häufigste Ursache für Krankmeldungen sind Atemwegserkrankungen wie die Grippe oder Erkältungen, die vor allem Ende und Anfang des Jahres 2022 viele Versicherte getroffen haben.

Warum waren im Ruhrgebiet so viele Beschäftigte krankgeschrieben?

Im Ruhrgebiet sind die krankheitsbedingten Fehlzeiten offenbar besonders hoch. Ein Grund könnte sein, erläutert die BKK, dass die Beschäftigten in den Revierstädten vergleichsweise hohen Alters seien. In Städten wie Düsseldorf, Bonn oder Münster hingegen gebe es mehr jüngere Angestellte. Dort sind die Krankenstände auch deutlich niedriger – in Düsseldorf liegt er zum Beispiel bei 4,6 Prozent (16,7 Tage).

