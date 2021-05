Kradfahrerin aus Oberhausen bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld/Oberhausen. Eine 50-jährige Motorradfahrerin aus Oberhausen ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Coesfeld schwer verletzt worden.

Eine 50-jährige Motorradfahrerin aus Oberhausen ist am Samstag, 29. Mai, bei einem Verkehrsunfall in Coesfeld schwer verletzt worden. Die Kradfahrerin fuhr gegen 14.45 Uhr auf der Werner Straße, aus Richtung Werne kommend, in Fahrtrichtung Capelle. In Höhe der Einmündug K6 (Capeller Straße), beabsichtigte der Begleiter der Motorradfahrerin, der mit seinem Krad vorausgefahren war, nach links in die Capeller Straße abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt er an.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die 50-Jährige erkannte aber wohl den Abbiege-Vorgang ihres Begleiters zu spät und geriet mit ihrem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie blieb zunächst bewusstlos im Straßengraben liegen. Ihr Begleiter leistete sofort Erste Hilfe. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber übernahm die weitere Versorgung vor Ort. Die Kradfahrerin wurde später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen