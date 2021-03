Ein Kradfahrer ist am Samstag, 20. März 2021, in Oberhausen bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber (hier ein Archivbild) in die Klinik geflogen werden musste.

Vorfahrt genommen Kradfahrer bei Unfall in Oberhausen schwer verletzt

Oberhausen. Ein Kradfahrer aus Oberhausen musste am 20. März mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht werden. Eine PKW-Fahrerin hatte ihn übersehen.

Eine 26-jährige Oberhausenerin befuhr mit ihrem Fiat am Samstag, 20. März 2021, gegen 15.30 Uhr die Straße Am Aldenkampshof und bog nach links auf die Von-Trotha-Straße ab. Auf dieser bevorrechtigten Straße fuhr ein 47-jähriger Oberhausener mit seinem Krad in Richtung Westrampe. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber sofort in ein Krankenhaus geflogen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beträgt nach Angaben der Polizei in Oberhausen rund 6000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Von-Trotha-Straße zwischen der Unfallstelle und der Hagedornstraße in Oberhausen Schwarze Heide komplett gesperrt.