Zur Kollision mit einem Pkw kam es an der Einmündung Arndtstraße/Brücktorstraße – ein 55-jähriger Mann stürzte beim Versuch des Ausweichens.

Kradfahrer (55) bei Unfall auf der Brücktorstraße verletzt

Oberhausen. Ein Kradfahrer wurde bei einem Unfall an der Einmündung Arndtstraße/Brücktorstraße verletzt.

Zu der Kollision kam es am Montag gegen 13 Uhr, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der 55-jährige Kradfahrer war auf der Brücktorstraße in Richtung Mülheimer Straße unterwegs. Zugleich befuhr eine Frau (39) mit ihrem Pkw die Arndtstraße in Richtung Brücktorstraße und bog nach links in die Brücktorstraße. Die Polizei berichtet: „Als der Kradfahrer den abbiegenden Pkw bemerkte, versuchte er mit seinem Kraftrad auszuweichen, stürzte dabei und verletzte sich leicht.“

Die Polizei appelliert mit Blick auf diesen Unfall: „Zweiradfahrer aufgepasst!“ Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit seien Kradfahrer aufgrund von Regen, Glätte oder Laub auf der Fahrbahn besonders gefährdet. Jedes schnelle Manöver bedeute eine erhöhte Sturzgefahr. Dazu komme die oft schlechte Sicht durch unterschiedliche Lichtverhältnisse und beschlagene oder verschmutzte Visiere. Gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr sei jetzt doppelt wichtig, um Unfälle zu verhindern.