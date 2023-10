Kostensteigerung: Beliebter Märchenmarkt nimmt Eintritt

Der Köstershof in Schmachtendorf öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Scheune für den Märchenmarkt.

Oberhausen. Der Köstershof veranstaltet jedes Jahr einen gemütlichen Herbstmarkt. Diesmal gibt es aber eine Neuerung: Der Märchenmarkt kostet Eintritt.

Der Märchenmarkt auf dem Köstershof in Oberhausen hat mittlerweile eine treue Anhängerschaft. In gemütlicher Atmosphäre soll der Herbst-Markt auch in diesem Jahr seinen Zauber versprühen. Es gibt allerdings eine wichtige Änderung: Die Familie Köster nimmt erstmals Eintritt.

Während der Corona-Pandemie musste der Markt pausieren, konnte im vergangenen Jahr endlich wieder stattfinden. Der Andrang nach der Pause war „überwältigend“. In diesem Jahr lädt der Köstershof zwischen dem 3. und dem 5. November ein. Hof und Scheune werden anlässlich des Marktes umgestaltet. Es gibt Lesungen, Spiele, leckere Schlemmereien an den Ständen, eine Strohburg. Eine Falknerin kommt mit ihren Tieren zu Besuch.

Köstershof nimmt Eintritt: Landwirt begründet Entscheidung

Der Eintritt war bislang frei. Das ändert sich jetzt: „Aufgrund gestiegener Kosten für die Umsetzung unseres geliebten kleinen Festes haben wir uns entschlossen, einen symbolischen Eintrittspreis in Höhe von 5 Euro für Besucher ab 15 Jahren einzuführen“, verkündet Landwirt Christoph Köster per Pressemitteilung. „Diese Entscheidung ermöglicht es uns, die einzigartige Atmosphäre und das qualitativ hochwertige Programm umzusetzen und sicherzustellen, dass Sie ein unvergessliches Erlebnis genießen können.“

Die allgemeine Kostensteigerung betrifft nun also auch den Märchenmarkt im Oberhausener Stadtteil Schmachtendorf. Christoph Köster verspricht allerdings, dass den Besucherinnen und Besuchern an allen drei Tagen ein breites Programm geboten werde. Kulinarisch wirbt der Köstershof mit Dinkel-Waffeln aus den Wiesen-Eiern sowie Reibekuchen, Pell- oder Spiralkartoffeln aus den hofeigenen Kartoffeln. Dazu gibt es Gegrilltes, Suppen, Flammkuchen oder Wintereis vom Hof Oskamp aus dem Münsterland.

Märchenmarkt auf dem Köstershof: das ist das Programm

Im Programm steht unter anderem die Falknerin Sabine Ehmanns-Kramp, die den Hof an allen drei Tagen besucht. Am Freitag, 3. November, spielt der Posaunenchor Königshardt-Schmachtendorf und die Holtener Nachtwächter erzählen Geschichten. Am Samstag gastiert die „Formatio Kupfergold“ auf dem Bauernhof und an beiden Wochenendtagen unterhält die Waschbärenbande.

Die Öffnungszeiten des Märchenmarktes lauten: Freitag, 18 bis 22 Uhr (Hofladen schließt um 13 Uhr und macht ab 18 Uhr wieder auf), Samstag, 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 12 bis 18 Uhr.

Mehr Informationen zum Märchenmarkt und zum Bauernhof gibt es im Internet auf www.koestershof.de und auf www.facebook.de/hofladenkoester

