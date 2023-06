Kostenlose Mahlzeiten für Senioren und Alleinerziehende

Oberhausen. Das Deutsche Rote Kreuz zapft ein Förderprogramm der Landesregierung an, um denen zu helfen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen.

Als Folge des russischen Angriffskrieges steigen die Preise für Energie und Lebensmittel. Viele Menschen, vor allem mit geringem Einkommen, sorgen sich um die Sicherung ihres täglichen Bedarfs. Sie zu unterstützen, ist auch Anliegen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Bis zum 31.12.2023 liefert die Hilfsorganisation Bedürftigen ein tägliches Frühstück und ein warmes Gericht – bei Seniorinnen und Senioren zusätzlich auch ein Abendbrot. Das Angebot ist kostenlos.

„Es ist uns wichtig, gerade die Menschen zu unterstützen, die am härtesten von den steigenden Preisen betroffen sind“, sagt Andrea Farnschläder, geschäftsführender Vorstand des DRK in Oberhausen. Die Aktion wird mit Fördergeld von der Landesregierung finanziert, im Rahmen des „Stärkungspakts NRW“. Gerichtet ist das Programm an Menschen, die von Armut betroffen oder bedroht sind. Dies sind häufig jene, die Mindestsicherungsleistungen beziehen – in Oberhausen 15 Prozent der Bevölkerung (in NRW 10,5 Prozent, deutschlandweit 8,3 Prozent).

Im Rahmen der 1. Oberhausener Sozialkonferenz im März 2023 wurde zudem dargestellt, dass zum Stichtag 31.12.2021 mehr als 5000 Familien in Oberhausen alleinerziehend sind, die Hälfte dieser Familien empfangen SGB-II-Leistungen. Farnschläder: „Der Stärkungspakt NRW eröffnet die Möglichkeit, diese Gruppen zu entlasten.“

Interessierte können sich montags bis donnerstags zwischen 9 und 13 Uhr unter Telefon 0208 - 85 90 060 oder per E-Mail an staerkungspaktnrw@drk-ob.de melden.

