Kostenlose After-Work-Party

Die Zahl der Kopfhörer ist begrenzt, maximal 120 Gäste sollen an einem Abend im Hostel feiern; die restlichen Kopfhörer dienen der Sicherheit, falls es technische Probleme gibt. Wer mitmachen möchte, sollte sich daher vorher anmelden: 0208-86 90 884.

Los geht es am Mittwoch, 8. Januar, um 19 Uhr im In Hostel Veritas an der Essener Straße 259. Spätestens um 1 Uhr ist Schluss, der Eintritt ist frei, auch die Nutzung der Kopfhörer ist kostenlos.