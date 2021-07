Korruption im Oberhausener Rathaus? Mitarbeiter festgenommen

Ermittler haben am frühen Mittwochmorgen Büros im Technischen Rathaus in Sterkrade durchsucht, ein Mitarbeiter wurde verhaftet.

Oberhausen. Die Polizei hat einen Mitarbeiter der Stadt Oberhausen festgenommen. Er soll vertrauliche Informationen an Immobilienmakler verkauft haben.

Die Polizei hat am Mittwoch einen Mitarbeiter der Oberhausener Stadtverwaltung festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht der Korruption. Der 55-Jährige soll vertrauliche Unterlagen aus dem Bauamt an Privatpersonen, Architekten und Immobilienmakler verkauft haben.

Die Ermittlungen gegen den Mann laufen laut Polizei und Staatsanwaltschaft bereits seit März. Untersuchungen in anderen Verfahren hatten die Ermittler auf die Spur des 55-Jährigen gebracht. Am Mittwoch haben Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden insgesamt 16 Wohnungen und Büros durchsucht, auch im Technischen Rathaus in Sterkrade waren die Experten von Polizei und Steuerfahndung im Einsatz, um Beweise sicherzustellen.

Die Duisburger Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Rathaus-Mitarbeiter ein „umfangreiches Netzwerk“ aufgebaut hat, seine korrupten Verbindungen hat er wohl über einen längeren Zeitraum gepflegt. Gegen Geld und andere „materielle Zuwendungen“, wie es im Polizeibericht heißt, soll er interne Informationen preisgegeben und bei Terminvergaben gefällig gewesen sein. Bislang stehen 20 Personen unter Verdacht, mit den Taten etwas zu tun zu haben.

Näheres ist zu dem Fall zunächst nicht bekannt. Die Stadt verweist auf Nachfrage auf die laufenden Ermittlungen, die laut Staatsanwaltschaft noch „einige Zeit“ in Anspruch nehmen werden. Derzeit werden die sichergestellten Beweismittel untersucht.

