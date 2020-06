„Kopfüber ins Vergnügen“: Goosen liest für Ludwiggalerie

Oberhausen. Statt live im Schloss Oberhausen gibt’s die unveröffentlichten Geschichten nun im Youtube-Kanal. Eine Story ist inspiriert von Holtappel-Fotos.

Während sich das Leben vielerorts langsam normalisiert, fordert die Corona-Krise für Veranstaltungen weiter alternative Lösungen – so auch in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen. Für die Lesung von Frank Goosen fand sich so ein digitales Format.

Denn am Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr sollte der gefragte Revier-Romancier unter dem Titel „Kopfüber ins Vergnügen“ im Ambiente der Ausstellung mit Fotografien von Rudolf Holtappel einige Geschichten vom Ruhrgebiet lesen. Über den „Oppa“ und die Tauben hinterm Haus, die „Omma“ und das Stück Wurst an der Fleischtheke. Über den Alten, der in der Kneipe Lokalrunden gibt, obwohl er kein Geld hat oder über den Bergmann, der es merkwürdig findet, wenn in seiner alten Zeche „Highlife und Halligalli“ veranstaltet wird.

Alle „Kopfüber“-Geschichten sind noch unveröffentlicht und wurden in dieser Form selten bis gar nicht öffentlich vorgetragen. Eine Geschichte hat Frank Goosen sogar eigens fürs Schloss Oberhausen geschrieben – denn sie ist inspiriert von zwei Holtappel-Fotos in der Ausstellung.

Die Aufzeichnungen seiner Lesung sind nun vom 17. Juni an auf dem Youtube-Kanal der Ludwiggalerie zu sehen, wie auch die Eröffnungsreden und der Trailer zur Rudolf Holtappel-Ausstellung.