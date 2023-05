Konzert von DJ Bobo in Oberhausen startet heute später

Seine Bühnen-Trucks steckten fest: Das Konzert von DJ Bobo in der Arena Oberhausen beginnt am heutigen Sonntag (14. Mai) eine Stunde später - um 20 Uhr.

Oberhausen. 19 Trucks für die Tour von DJ Bobo haben auf der Autobahn festgesteckt. Das Konzert in Oberhausen am Sonntag (14. Mai) beginnt nicht pünktlich.

Fans, die am heutigen Sonntagabend (14. Mai) das Konzert des Schweizer Eurodance-Stars DJ Bobo in der Arena Oberhausen sehen wollen, müssen sich eine Stunde länger gedulden als ursprünglich gedacht.

Eigentlich sollte das ausverkaufte Konzert der Evolution-Tournee schon um 19 Uhr beginnen. Doch den Konzertstart hat der Veranstalter kurzfristig um eine Stunde nach hinten verlegt. DJ Bobo legt in der Arena Oberhausen nun erst um 20 Uhr los.

DJ Bobo in Oberhausen: 19 Trucks steckten auf der Autobahn fest

„Heute Nacht standen auf der Fahrt von unserem gestrigen Konzert in Hannover unsere 19 Trucks und vier Busse mit der Crew inklusive der gesamten Bühne in einer Totalsperrung auf der A 2“, begründet der Veranstalter am Sonntagmittag in einer Stellungnahme die Verzögerung.

Dadurch seien die umfangreichen Bühnen-Kulissen erst drei Stunden später als geplant an der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen eingetroffen. Daher sei auch ein späterer Beginn des Konzerts nötig.

Der Publikumseinlass wird ebenfalls nach hinten verlegt. Dieser beginnt nun um 18.30 Uhr für Besitzer eines regulären Tickets. Kartenbesitzer eines sogenannten Golden-Seat-Tickets dürfen bereits ab 17.45 Uhr in die Halle.

DJ Bobo in Oberhausen: Regulärer Einlass beginnt erst um 18.30 Uhr

Der Schweizer Musiker gehört zu den Dauergästen in der Arena Oberhausen. Als einer der wenigen Stars aus der Eurodance-Zeit der 1990er-Jahre konnte DJ Bobo, der eigentlich René Baumann heißt, seine Erfolge dauerhaft konservieren.

Andere Musiker aus der elektronisch geprägten Ära blieben dagegen One-Hit-Wonder. Die aktuelle Tour von DJ Bobo blickt auf Hits wie „Somebody dance with me“, „Pray“, „Freedom“ und „Take Control“ aus immerhin 30 Jahren zurück.

Opulente Bühnenbilder sind ein fester Bestandteil der Tourneen. Für die Konzertreise zum 2005er Album „Pirates of Dance“ baute der Schweizer sogar ein großes Piratenschiff als Bühne in die Hallen. Auch für die aktuelle Tour verspricht der Schweizer etliche Hingucker.

