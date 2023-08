Konzert-Knüller: „Die Ärzte“ spielen drei Mal in Oberhausen

Endlich wieder Urlaub! Die Kult-Band „Die Ärzte“ ist schon in wenigen Wochen bei drei Konzerten in Oberhausen zu sehen.

Oberhausen. „Die Ärzte“ zieht es wieder auf Tour - und Oberhausen ist mit drei Konzerten dabei. Eine Überraschung: Die Kultband tritt nicht in der Arena auf.

Sie gehören zu den großen Kultbands in Deutschland. Und ist sind schon in wenigen Tagen wieder munter in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Für das Ruhrgebiet gibt es beste Kunde: „Die Ärzte“ lassen sich in Oberhausen blicken und spielen gleich drei Konzerte hintereinander.

Dabei werden Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González aber nicht wie zuletzt in der großen Arena Oberhausen zum Tanz bitten, sondern in einer kleineren Event-Halle abrocken, die aber nicht minder Kult-Potenzial besitzt. Die „Herbst des Lebens“-Tournee führt das Trio am Donnerstag, 12. Oktober 2023, sowie Freitag, 13. Oktober 2023, und Samstag, 14. Oktober 2023, in die Turbinenhalle.

„Die Ärzte“ in Oberhausen: Vorverkauf startet schon am 21. August

Westerland. Schrei nach Liebe. Ein Song namens Schunder. Dass diese Konzerte, der eher auf kleinere Location angelegte Tour, so kurzfristig bestätigt werden, kann sich die Berliner Band locker erlauben. Die Konzerte dürften binnen eines Wimpernschlages ausverkauft sein.

Auch beim Vorverkauf geht alles ganz schnell: Bereits am Montag, 21. August, können Fans ab 17 Uhr die Karten bestellen. Tickets, so heißt es bei der Turbinenhalle, können allerdings ausschließlich direkt bei der Band geordert werden. „Die Ärzte“ betreiben auf ihrer Internetseite www.bademeister.com einen Ticket-Shop für die kommende Tournee. Interessierte Fans sollten sich dort rechtzeitig ein Kundenkonto anlegen.

Bereits am Dienstag, 29. August, startet die neue Ärzte-Tour in Wien. Dort allerdings Open Air. In anderen Großstädten spielen „Die Ärzte“ ebenfalls meist in Hallen mit überschaubarer Größe. So hat die selbsternannte (und von den Fans bestätigte) „Beste Band der Welt“ am 13. und 14. September in Berlin die gerade einmal 3500 Fans fassende Columbiahalle gebucht. Am 16. und 17. September spielen „Die Ärzte“ in Köln im Palladium.

„Die Ärzte“ in Oberhausen: Drei Konzerte steigen in der Turbinenhalle

Auch Ärzte-Anhänger in Hamburg, Münster, Bielefeld, Leipzig, Bremen, Potsdam, Offenbach, Saarbrücken und Zürich dürfen sich auf heimelige Ärzte-Konzerte einstellen. Doch in keiner Stadt sind mit drei Gigs bisher mehr Konzerte der Tour angekündigt als in Oberhausen. Die drei Konzerte in der Turbinenhalle sind auch die bislang spätesten Tour-Termine im Kalender.

Fans pflegen in Oberhausen beste Erinnerungen an Konzerte der Berliner Spaß-Punk-Band. Es ist aber schon einige Jahre her, dass sich das Trio in der Stadt blicken ließ - etwa im April 2012 bei einem ausverkauften Konzert mit 12.500 Fans in der damaligen König-Pilsener-Arena (heute Rudolf-Weber-Arena).

Auch im Music Circus Ruhr oder in der Turbinenhalle konnten Fans in frühen Jahren schon den Songs „Wie am ersten Tag“ und „2000 Mädchen“ lauschen.

