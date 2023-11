Große Kontrolle in Oberhausen: Polizei nimmt Lkw ins Visier

Lkw-Kontrolle am Schloss Oberhausen: Auf der Konrad-Adenauer-Allee schaute sich die Polizei am Mittwoch genau an, wie die Ladung gesichert ist.

Oberhausen. Vor dem Schloss Oberhausen kontrollierte die Polizei am Mittwoch Lkw und Transporter. Teilweise stellte sie gravierende Mängel fest.

Die Polizei Oberhausen hat am Mittwoch vor dem Schloss Oberhausen große Laster und Transporter kontrolliert. Für die Schwerpunktkontrolle sperrten die Beamten einen rund 200 Meter langen Abschnitt auf der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Innenstadt. Auffällige Fahrzeuge wurden von Polizeibeamten auf Motorrädern dorthin gelotst und anschließend genau untersucht.

Ins Visier nahmen die Polizisten die Ladung der Lkw. Außerdem wurde geprüft, ob die Fahrerinnen und Fahrer die Ruhezeiten einhalten. Unterstützung bekamen die Polizisten von Spezialisten aus Essen, Duisburg und Düsseldorf. Insgesamt wurden 50 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz: acht Fahrer verstießen gegen die Ruhezeiten, dreizehn hatten die Ladung nicht richtig gesichert und acht Lkw hatten technische Mängel.

Kontrolle in Oberhausen: Ein Fahrer musste sein Fahrzeug abstellen

Im Fokus standen Laster mit schwerer Ladung. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Bereits bei der ersten Kontrolle entdeckten die Beamten bei einem großen Lkw mangelhafte Bremsen. Ein anderer Fahrer durfte gar nicht mehr weiterfahren und musste sein defektes Fahrzeug abstellen. Ein weiterer Fahrer hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis.

„Mangelhaft gesicherte Ladung und technische Mängel an den Fahrzeugen führen immer wieder zu Verkehrsunfällen, auch mit schwereren Folgen nicht nur für die LKW-Fahrer“, sagt Polizeihauptkommissar Kracht, der den Einsatz leitete. „Auch übermüdete oder unkonzentrierte Berufskraftfahrer, die länger am Lenkrad sitzen als erlaubt und so ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten, gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer in unnötiger Weise.“

