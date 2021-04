Polizei Kontrolle in Lirich: Fahrer (16) unter Drogen und zu schnell

Oberhausen. Der junge Fahrer spuckt und versucht einen Kopfstoß gegen einen Polizisten – dann beruhigt er sich und überrascht mit einem Geständnis.

Der Polizei Oberhausen hat jetzt gegen einen Jugendlichen mit einem frisierten Roller Anzeige erstattet. Der 16-Jährige war zudem ohne entsprechende Fahrerlaubnis und mit falschem Kennzeichen unterwegs. Zudem hatte er Drogen genommen und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit.

Den Polizisten fiel der Jugendliche am Mittwoch, 28. April, gegen 13 Uhr auf der Wunderstraße in Lirich auf, als er in Richtung Ulmenstraße unterwegs war. Als der Rollerfahrer kurz anhielt, konnte das Versicherungskennzeichen abgelesen werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um das Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges handelte. Der Fahrer fuhr weiter mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 km/h. Dazu überholte er und fuhr bei Rot über eine Kreuzung. Um Kollisionen zu vermeiden, mussten mehrere Fahrzeuge stark abbremsen.

Kopfstoß abgewehrt

Im Bereich Hagelkreuzstraße parkte der Fahrer den Roller. Bei der folgenden Kontrolle habe sich der Jugendliche „äußerst aggressiv, provokativ und absolut unkooperativ“ gezeigt, berichtet die Polizei. Als er nach einem Fluchtversuch festgehalten worden sei, habe er Widerstand geleistet und versucht, die Polizisten anzuspucken. Ein Beamter habe einen Kopfstoß in Richtung seines Gesichtes gerade noch abwehren können. In nicht bekannter Sprache habe der deutsche Jugendliche die Polizisten vermutlich fortwährend beleidigt, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Überraschendes Geständnis

Als sich der 16-Jährige dann beruhigte, habe er angegeben, den Roller mit dem falschen Kennzeichen gekauft zu haben. Zudem überraschte er die Polizisten mit der Aussage, er habe keine Fahrerlaubnis und vor Fahrtantritt Drogen konsumiert. Da der Roller nicht fahrtauglich war (keine Spiegel, Reifen blank) sowie augenscheinlich manipuliert und die Besitzverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurde er sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Anzeige ist erstattet.