Kontakte trotz Pandemie: Jugendbegegnung Multi geht online

Oberhausen. Die internationale Jugendbegegnung Multi zählt zu den Oberhausener Markenzeichen - und das soll auch in Corona-Zeiten so bleiben.

Die internationale Jugendbegegnung Multi kann auch in diesem Jahr nicht mit Gästen aus dem Ausland stattfinden. Das berichtet die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung.

Zu dieser Entscheidung sähen sich die Verantwortlichen der Stadt Oberhausen aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens gezwungen. heißt es. „Wir hätten in diesem Sommer nur zu gern wieder junge Menschen aus unseren 15 Multi-Partnerländern bei uns in Oberhausen begrüßt“, wird Kulturdezernent Apostolos Tsalastras in der städtischen Mitteilung zitiert. „Das derzeitige Infektionsgeschehen lässt eine solche Veranstaltung aber leider nicht zu. Dennoch werden wir unseren Oberhausener Jugendlichen und den jungen Menschen aus aller Welt mit einem alternativen Konzept internationale Begegnungen und einen interkulturellen Austausch ermöglichen.“

Mit der Option, dass ein klassisches Heimspiel der Multi in Oberhausen auch in diesem Jahr durch die Pandemie verhindert werde, beschäftigen sich die Organisatoren bereits seit einigen Monaten. „Die Entwicklung des Infektionsgeschehens war vor einigen Monaten noch schwer vorherzusehen“, unterstreicht Multi-Koordinator Marc Grunenberg. „Aus diesem Grund haben wir frühzeitig damit begonnen, uns im Team auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Daher haben wir bereits einen Plan, wie wir Begegnungen auch trotz der schwierigen Gesamtsituation stattfinden lassen können.“

Wertvolle Online-Erfahrungen bereits bei der Multi 2020 gesammelt

Dieser Plan beinhaltet, dass es auch in diesem Jahr einen geben wird. Hiermit haben die Organisatoren bereits im letzten Jahr wertvolle Erfahrungen gesammelt: Die Online-Multi 2020 bestand aus zwölf Veranstaltungstagen mit unterschiedlichen Online-Events, mit denen die Jugendbegegnung auch weit über die Stadtgrenzen hinaus auf sich aufmerksam machte.

Multi-Teilnehmer bilden den Multi-Schriftzug. Foto: Multi / Stadt Oberhausen

Die Multi 2021 möchte darauf aufbauen, sich aber nicht nur auf digitale Angebote beschränken. Zusätzlich zu einem erneuerten Online-Programm soll es einzelne Veranstaltungstage geben, an denen reale Begegnungen stattfinden werden. Voraussetzung ist, dass das Infektionsgeschehen Anfang August dies zulässt und mit einem Hygiene- und Testkonzept dafür gesorgt werden kann, dass solche Tagesveranstaltungen sicher durchgeführt werden können.