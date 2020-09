In allen Oberhausener Wahllokalen ist das Tragen einer Maske vorgeschrieben.

Kommunalwahl Kommunalwahl in Oberhausen: Maskenpflicht in den Wahlräumen

Oberhausen. Bei der Kommunalwahl in Oberhausen ist in allen Wahlräumen das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Das gilt auch für die Wahlvorstände.

Bei den Kommunalwahlen in Oberhausen ist in allen Wahlräumen das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Das geht es der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung (§ 2 Absatz 3) hervor.

Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, muss in allen Wahlräumen und auf deren Zuwegen innerhalb von Gebäuden sowie in Warteschlangen vor den Einrichtungen eine Maske getragen werden. Diese Vorschrift gelte sowohl für die Wähler als auch die Personen in den Wahlvorständen.

Wahlvorstand kann bei Einhaltung des Mindestabstandes Visiere nutzen

Für die Mitglieder des Wahlvorstandes kann gemäß Coronaschutzverordnung das dauerhafte Tragen der Mund-Nase-Bedeckung durch das Tragen eines Visiers, welches das Gesicht vollständig bedeckt, ersetzt werden. Als Grundvoraussetzung gilt, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter untereinander und zu Wählern zu jedem Zeitpunkt gesichert ist. Sofern der vorgeschriebene Mindestabstand nicht einzuhalten ist, werden auch hier die Mitglieder des Wahlvorstandes Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, teilt die Stadt Oberhausen weiter mit.

