Kommunalwahl: CDU Oberhausen feiert Wahlparty im Wartemodus

Oberhausen. Im Technologiezentrum TZU verfolgt die Oberhausener CDU das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD. Gefeiert wurde ein junger Kandidat aus Brücktor.

Die Dämmerung bringt es zum Vorschein: Neben der dieser Tage obligatorischen Mund-Nase-Maske haben die Oberhausener Christdemokraten bei ihrer Wahlparty im Technologiezentrum TZU auch ihr Handy stets bei der Hand. Viele Displays leuchten im immer dunkler werdenden Garten an der Mülheimer Straße auf, die Lokalpolitiker aktualisieren gefühlt im Sekundentakt die Seite mit den Oberhausener Ergebnissen der Kommunalwahl.

Dass es so ein langer Abend werden würde, ahnen wohl die wenigsten, als sie ein paar Stunden zuvor bei strahlend schönem Sonnenschein den Rasen betreten, das erste Kaltgetränk am Cateringwagen bestellen und sich mit Pommes und Currywurst stärken. Ratskandidat Werner Nakot steht mit seiner Frau gemütlich am Stehtisch, Marita Wolter aus Rothebusch grüßt freundlich, Holger Ingendoh aus Schmachtendorf stößt hinzu. Bundestagsabgeordnete Marie-Luise-Dött ist ebenso gekommen wie Parteichef Wilhelm Hausmann und selbstverständlich Oberbürgermeister Daniel Schranz. „Ist die Familie mal wieder vereint“, sagt jemand aus dem Off.

Schlangen vor dem Wahllokal

Während es im Garten gesellig beginnt, ist Kreisgeschäftsführer Christian Benter im Innenraum schwer beschäftigt. Schließlich sollen seine rund 80 Partei-Kollegen aktuell über die Wahlergebnisse informiert werden, die Technik überträgt Tabellen, Säulendiagramme und Listen auf einen Fernsehbildschirm im Garten, im Inneren sind sie auf großer Leinwand zu sehen.

Schon gegen 18.30 Uhr schauen die Ersten dennoch ungeduldig auf die Handydisplays. Noch keine Ergebnisse. Es liegt wohl an den langen Schlangen vor vielen Wahllokalen; an den Stehtischen erzählt man sich, manche Lokale hätten erst später schließen können, um 18 Uhr seien die Wartenden schlicht noch nicht zum Wählen gekommen. Auch Simone-Tatjana Steht war betroffen: Die CDU-Fraktionschefin kam leicht verspätet zur Wahlparty. Gut eine Stunde habe sie vor ihrem Wahllokal in der Schlange gestanden.

„Ich hab ‘nen Puls von 173“

Nach und nach trudeln die Ergebnisse ein. Und plötzlich steht einer im Mittelpunkt, der damit wohl selbst nicht gerechnet hatte: Chris Höppner. Junger Ratskandidat im Wahlkreis Brücktor. Nach der Auszählung der Stimmbezirke – mit Ausnahme der wichtigen Briefwahlstimmen – liegt er hauchdünn vorne. Eine Zitterpartie. „Ich hab ‘nen Puls von 173“, die Aufregung ist ihm sichtlich anzusehen. Parteikollegin Ulrike Spielmann zieht den imaginären Hut und verbeugt sich. „Abwarten, abwarten“, sagt Höppner – wohl auch, um sich selbst etwas zu beruhigen.

Deutlich gelassener wirkt Daniel Schranz, der mit seiner Familie den Ausgang der Wahl abwartet. Dass er nicht im ersten Rutsch gewählt wurde, betrübt ihn nicht. „Damit musste man rechnen.“ Jetzt stehen weitere zwei Wochen Straßenwahlkampf vor ihm. Jetzt ginge es darum, den Leuten zu zeigen, dass man auch weiter um jede Stimme kämpft.

Endlich stärkste Kraft im Rat werden, das hat sich die CDU gewünscht. Bei Redaktionsschluss gegen 23.20 Uhr schienen sie dies knapp verfehlt zu haben: 19 Sitze für die CDU, 19 Sitze für die SPD.