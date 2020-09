Gemeindearbeit „Komma rein“ heißt es an der Bismarckstraße in Oberhausen

Oberhausen. Die Evangelische Luther-Kirchengemeinde hat neue Räume an der Bismarckstraße 75 eröffnet. Der neue Treff präsentiert sich hell und freundlich.

Die Evangelische Luther-Kirchengemeinde hat jetzt ihre neuen Räume an der Bismarckstraße 75 eröffnet.

Das Jugendhaus trägt einen Namen, der zugleich Programm und Einladung ist: „Komma rein“. Der neue Treff für Jung und Alt der Evangelischen Luther-Kirchengemeinde präsentiert sich hell und freundlich und ist von den Jugendlichen kreativ mitgestaltet worden.

Ein besonderes Gästebuch

Farblich unterschiedliche Pfeiler sowie zahlreiche Spiegel schmücken und vergrößern den Raum optisch. Ein pinker Pfeiler wurde zu einem ganz besonderen Gästebuch mit Handabdrücken und Unterschriften umfunktioniert. Das Duo Janina & Jonathan untermalte die distanzierte, den Hygieneregeln entsprechende Eröffnung stimmungsvoll mit seiner Musik.

In den neuen Räumen werden neben der Kinder-und Jugendarbeit auch das Büchercafé, das Projekt „Teilen statt wegwerfen“, der Basarkreis sowie die Eltern-Kind Gruppen stattfinden. Alle Akteure freuen sich nun auf eine gute Zusammenarbeit und sind gespannt, was sich an der Bismarckstraße 75 künftig noch so ergeben wird.

Die erste Aktion wird es nun bereits am Freitag, 11. September, um 18 Uhr geben. Dann liest Matthias Reuter Geschichten und Gedichte.