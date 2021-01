Kollision mitten auf der Kreuzung: zwei Verletzte in Lirich

Oberhausen Auf der Kreuzung von Concordiastraße und Bebelstraße in Oberhausen-Lirich ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Oberhausen-Lirich.

Zu dem Unfall ist es am Mittwoch, 20. Januar, gegen 16 Uhr an der Kreuzung Concordiastraße/Bebelstraße gekommen. Eine Autofahrerin (57) fuhr laut Polizeibericht auf der Concordiastraße in Richtung Duisburger Straße. Die 57-Jährige ordnete sich mit ihrem Pkw auf der Abbiegespur links ein, um in die Bebelstraße zu fahren.

5000 Euro Schaden

Bei Grünlicht der Ampel fuhr sie an und blieb in der Mitte der Kreuzung stehen. Als sie wieder anfuhr, kollidierte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurden die Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ein mitfahrendes Kind vermutlich leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.

Ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte sicherten die Unfallspuren und fertigten eine Anzeige.